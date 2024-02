Newsletters

Il est des dîners dont on se passerait volontiers. Paul et Clara ne se connaissent pas, pas encore. Dans quelques mois, ils seront amoureux transis, s’inventant une vie commune, chargée de sens. D’une attraction construite sur la retenue et le non-dit, où chacun guettera les réactions de l’autre, timidement, leur couple deviendra trouble… ou trouple… c'est L'attraction du désordre

Les fleurs sauvages : « Milva marchait dans la forêt. Son attirail, moins lourd qu’encombrant, cliquetait au bout de ses bras. Elle sentait le relief du sol sous la semelle de ses bottes. » Tout commence par une escapade dans la nature : un moment suspendu, sous le soleil, d’observation et d’attente le bord d’un étang. Milva a 16 ans et, ce jour-là, celui qui marque le début de ce roman, elle décide d’aller pêcher – tout simplement.

La citation de Montaigne introduisant Sur la plage nous oriente dès le départ sur l’histoire qu’on s’apprête à lire : une fuite orchestrée vers une finalité qui ne semble jamais établie. L’autrice nous dépeint alors un personnage fuyant Paris pour déambuler dans un Lisbonne rêvé ou réel, une ville dans laquelle se mêlent les souvenirs autant que les échecs du présent.

Mais aussi une jeune primo-romancière de 74 ans, un roman noir en préhistoire, et l'itinéraire d'un bagnard en gravures.