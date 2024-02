Newsletters

Deux années avant les événements de Dune, nous explorons les vies de deux femmes essentielles dans l'existence de Paul Muad'Dib : la princesse Irulan, son épouse nominale, et Chani, son amour sincère et profond. Née au cœur de l'aristocratie impériale et destinée dès son plus jeune âge à être un outil dans le jeu de la diplomatie, la princesse Irulan a été formée par l'école des Sœurs Bene Gesserit.

Poétesse, critique littéraire et essayiste, alors qu’elle est encore jeune étudiante, elle découvre le Surréalisme, qui, dit-elle, va changer le cours de son existence. Elle rencontre André Breton avec lequel elle se lit rapidement d’amitié. C’est en 1967 qu’elle publie un premier recueil, aux éditions Surréalistes illustré par l’artiste franco-tchèque Toyen.

Velibor Čolić publie chez Gallimard son dernier livre, Guerre et Pluie, dans lequel il nous parle autobiographiquement d’un homme en proie aux doutes sur sa vie. Il y relate ses élucubrations et digressions sur son passé et son présent, sur la guerre et la maladie.

Mais aussi Pierre Loti contre le Paris littéraire, Georges Orwell qui déguste une tasse de thé, et l'intelligence artificielle qui n'en finit pas de nous poser des dilemmes sociaux, éthiques et moraux.