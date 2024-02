On ne fait pas taire Madame !

Le conservateur général du patrimoine aux Archives nationales et historien des XVIIe et XVIIIe siècles publie cette semaine chez Flammarion L’envers du Grand Siècle. Madame Palatine, le défi au Roi-Soleil et c’est un régal. Du fait de sa très grande correspondance, les sources ne manquent pas, du fait de sa grande liberté de ton, nous avons une idée un peu moins lisse de la vie à Versailles.

Louis XIV, qui tenait à l’harmonie, au secret et à une étiquette dictée quasiment minute par minute au point que, d’après Saint-Simon, avec un almanach et une montre nous pouvions savoir précisément ce qu’il faisait même si nous étions à des kilomètres de lui, va faire entrer dans sa Cour, en mariant son frère en secondes noces à cette Allemande, un électron libre dans cette belle ordonnance.

Le mariage entre Philippe, frère cadet du monarque, et Élisabeth-Charlotte, princesse palatine du Rhin, est célébré dans la cathédrale de Châlons le 20 octobre 1671.

Le 25, ils sont au château de Villers-Cotterêts et le 28, ils reçoivent Louis XIV à souper. Entre le roi et sa belle-sœur, l’entente est immédiate. Leur amitié sera longue malgré quelques anicroches et surtout, fait rare avec les femmes du Roi-Soleil, sans ambiguïté.

Avec son mari non plus il n’y aura pas d’ambiguïté, ces deux-là sont les exacts opposés :

Monsieur est un petit homme efféminé, ennemi des exercices du corps, passionné de toilettes, de bijoux et de fards. Il aurait voulu être une femme et s’était volontiers habillé en femme dans ses jeunes années. Madame est une femme de forte constitution, qui recherche la fatigue du corps, indifférente aux parures.

Relations sexuelles : il y aura le temps de donner une progéniture mâle puis plus rien, ce qui fera dire à Madame « si l’on peut redevenir vierge après n’avoir pas pendant dix-neuf ans couché avec son mari, pour sûr que je le suis redevenue. »

Heureusement, dès lors qu’elle a l’amitié du roi. Tous deux aiment les exercices extérieurs et surtout la chasse, ils aiment manger et manger beaucoup. Ils sont tous les deux conscients de leurs rangs et prennent un soin jaloux au respect que l’on doit leur montrer.

C’est d’ailleurs sur ce point que leur amitié va être mise à mal. Madame Palatine ne comprend pas que l’on puisse mettre des bourgeois à des postes de ministres, mais là n’est pas tout.

Quand elle va finir par apprendre que le roi s’est remarié avec la « crotte de souris » Mme de Maintenon, « fille d’un hobereau, veuve d’un écrivain libertin », elle sera à deux doigts de l’AVC. Rendez-vous compte, la voilà belle-sœur d’une moins que rien. Et le pire est à venir. Il n’est un secret pour personne que Louis XIV a eu de nombreux enfants avec ses maîtresses.

Lorsque ce dernier décide de marier une de ses filles, dont la mère est la Montespan, avec le fils de son frère, pour Madame le déshonneur est complet, « sa lignée, désormais contaminée par un sang bâtard, est sortie avilie de l’union de son fils avec Mademoiselle de Blois ». Elle ne s’en remettra jamais.

Nous sommes en 1692, et leur relation amicale est un peu en berne. Heureusement qu’elle peut trouver refuge dans ses lettres et auprès de ses chiens.

Les années passent au rythme du cérémonial et des conflits européens qui mettent notre Madame dans une situation inconfortable, elle qui est restée très allemande, « Louis et ses ministres visent une prépondérance française en Europe. Madame, elle, qui balance entre deux camps, est amenée à penser déjà en termes d’équilibre européen. »

Mais La Palatine va devoir mettre un peu d’eau dans son vin. En effet, en 1701, son mari meurt et a tout bonnement oublié sa femme dans son testament. Elle devra aux largesses de Louis XIV de pouvoir maintenir son rang à la Cour.

Elle se rapprochera, pour la façade, de Madame de Maintenon tout en continuant à en dire du mal dans ses lettres, même si cela lui avait déjà causé quelques problèmes comme ce livre vous l’apprendra. Il faut savoir qu’à Versailles la notion de lettres privées est très relative et que la plupart du courrier est ouvert, lu et parfois copié avant d’être envoyé à son destinataire. Néanmoins, Madame le savait, n’en doutez pas une seconde, ce qui rend encore plus piquant son culot.

Enfin, cette amitié est une belle amitié et qui, bon an, mal an, tiendra bon. On ne peut s’empêcher de sourire en lisant que Madame s’endort régulièrement à l’office à coté de son beau-frère de roi qui est obligé de lui donner des coups de coude pour la réveiller.

Dans ce pays-ci, où la fourberie est reine, il n’est pas improbable que le roi, même s’il dut parfois la subir, appréciait à sa juste valeur la franchise de sa belle-sœur. De même qu’elle avait une réelle affection pour lui. À la mort du roi on pourra d’ailleurs entendre que « Madame aura été plus veuve du roi que veuve de Monsieur. »

Un livre d’histoire qui sort un peu des sentiers battus. Thierry Sarmant n’hésite pas un instant à faire certains parallèles toujours plein de bon sens avec notre époque et, fait assez rare dans ce type d’ouvrage, on rit souvent. Alors, pourquoi s’en priver ?