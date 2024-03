Le Prix “Envoyé par La Poste”

L'auteur de la trilogie À la croisée des mondes (Trad. Jean Esch), Philip Pullman, a décidé de démissionner. Voilà quelque temps, il avait soutenu l'auteure et poétesse, Kate Clanchy – accusée de propos racistes à l'encontre d'élèves dans ses mémoires primées, Some Kids I Taught and What They Taught Me. Des accusations qui ont valu à l'auteure écossaise d'être "cancelée" par sa maison d'édition, de provoquer une réaction virulente de Philip Pullman sur les réseaux... avant de démissionner de son poste.