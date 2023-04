François Sureau premier lauréat du Prix Jean Blot

S’ajoutant au prix Vitale & Arnold Blokh, consacré à l’histoire de l’art et porté chaque année paire par l’INHA ( Institut national d’histoire de l’art), un second prix, le Prix Jean Blot en amitié couronne désormais chaque année impaire une oeuvre (essai, biographie, roman, hommage...) célébrant « les amitiés littéraires et artistiques » et publiée durant les deux années écoulées par un auteur autour de l’oeuvre ou la personnalité d’un créateur.

Et ce dans l’esprit du fondateur de ce nouveau prix littéraire, Jean Blot, qui accordait une part très importante de son temps à son amitié avec nombre de grands écrivains et artistes internationaux.

Doté de 5000 €, le Prix Jean Blot, en amitié est porté par l’association du festival littéraire international le Marathon des mots (Toulouse), dont Jean Blot fut le Président fondateur. Il fera également l’objet d’une lecture au Marathon des mots, le 24 juin 2023.

Voici la présentation de l'ouvrage lauréat par son éditeur, Gallimard :

En 1938, Blaise Cendrars a cinquante et un ans. Il est « le bourlingueur », et l'un des écrivains les plus connus du temps. Pourtant il est triste, et n'arrive plus à écrire. Un soir, un ami lui présente Elisabeth Prévost. Elle a vingt-sept ans, a déjà traversé l'Afrique plusieurs fois ; elle est belle, riche, c'est une aventurière. Pendant un an, Cendrars part vivre avec elle dans la forêt des Ardennes, où elle élève des chevaux.

Auprès d'elle, il puise l'enthousiasme et se remet à l'oeuvre. Ils forment le projet d'un tour du monde à la voile, s'organisent. Mais c'est la guerre : Cendrars la quitte presque sans un mot, pour s'engager à nouveau. Ils ne se reverront pas. Nul ne sait ce qu'il y a eu entre eux pendant cette année hors du temps, mais cette rencontre fugace, magique, fut importante pour tous deux. Dans des notes trouvées après sa disparition, Elisabeth Prévost écrit : « Blaise Cendrars est l'homme qui a le plus marqué mon coeur et mon esprit ».