Gilles Marchand Grand Prix Naissance d'une oeuvre 2023

Le prix, depuis 2 ans, entend accompagner la construction d’une œuvre littéraire, en récompensant un livre charnière dans la carrière d’un romancier.

Une écriture « très poétique »

Non un premier ouvrage ni un second, non plus l’ensemble d’une œuvre façonnée sur des décennies, mais le 5e, le 6e, et le 4e à partir de cette seconde édition : « Le jury a identifié des textes pertinents à cette position dans un parcours, et au 4e, une œuvre commence déjà à s’installer », nous confie le co-mécène du Prix et membre du jury, Ingmar Vallano.

L’ancienne Déléguée générale de la Fondation La Poste, créatrice du festival littéraire la Moisson à Céret, et membre du jury, Marie Llobères, raconte : « Il y a dans le dernier ouvrage de Gilles Marchand, comme dans l’ensemble de son œuvre, une écriture très poétique, beaucoup d’imagination, et la capacité à élaborer des personnages tous un peu magiques. La musique est également omniprésente dans chacun de ses livres, ce qui nous a beaucoup séduits. »

De son côté, le lauréat nous confie être « très ému par cette récompense dans un lieu idyllique » : « J’ai été véritablement heureux de remporter le Prix Eugène Dabit pour ce qu’il représente, je suis très attaché aux prix des lycéens et des libraires. Celui-ci est particulier : il s’inscrit dans un interstice qui comble un manque. »

Et de développer : « Le prix récompense un auteur qui n’a pas encore une grande œuvre courant sur deux-trois décennies, mais une promesse d’avenir. C’est un encouragement pour la suite. » L’ancienne directrice générale adjointe du groupe Canal+, ancienne conseillère à la Présidence de la République, et membre du jury, Claudine Ripert-Landler, ajoute : « Nous souhaitons mettre la notion d’œuvre au cœur du Prix, sous l’impulsion de sa créatrice, Laurence Viennot. La dotation a été pensée pour permettre au lauréat de posséder des moyens pour poursuivre son parcours. »

Une partie du jury du Parix Naissance d'une oeuvre avec le lauréat.

Une mémoire collective

Un honneur d’être choisi pour Gilles Marchand, et un grand plaisir que ce soit pour ce roman en particulier : « Le dernier poilu est mort en 2008, alors raconter ces histoires, cette histoire, c’est ma contribution à la mémoire collective. »

Le 5e roman de Gilles Marchant nous transporte en 1925. La Première Guerre mondiale est terminée depuis sept ans, mais son lot de malheurs reste l’ombre qui plane sur ceux qui l’ont connue ou l’ont faite. Un ancien soldat s’est fait fort de partir à la recherche de soldats disparus. Une femme lui demande de retrouver son fiancé, disparu depuis 1916. Commence alors le récit d’une histoire d’amour entre deux êtres qui n’auraient jamais dû s’aimer et dont l’amour de jeunesse a été contrarié. On voit une femme partir parmi les décombres à la recherche de son fiancé, bravant tous les interdits et les périls. En parallèle se déploie le désespoir du soldat-poète qui a écrit inlassablement à la femme aimée. Il est rare qu’un roman soit à la fois si intelligent et si prenant. Il y a là toute une machinerie imaginaire qui nous entraîne dans son engrenage avec toujours la distance nécessaire, mais aussi avec une ferveur réelle. – Présentation du Soldat désaccordé

Présidé par Sylvain Fort, le jury composé de 10 grands lecteurs indépendants avait retenu, outre Le soldat désarticulé de Gilles Marchand, pour la sélection finale :

Isabel Ascensio, Les événements, suite, Éditions du Rouergue

Miguel Bonnefoy, L’inventeur, Éditions Rivages

Laurine Roux, Sur l’épaule des géants, Éditions du Sonneur

Le jury est composé de : Laurence Viénot, créatrice en 2008 du salon littéraire Auteur et Liseurs ; Anouck Aubert, libraire, créatrice de la librairie Les Parleuses à Nice ; Frédéric Dexmier, juriste et Chef du protocole chez L’Oréal ; Vincent Gombault, co-mécène du Prix, co-fondateur du festival de littérature Beyond words, président du Trust de l’Institut français du Royaume-Uni ; Denis Grozdanovitch, essayiste, membre du Pen Club français, de la Société des gens de lettres et de la Maison des écrivains.

Mais aussi Marie Llobères, ancienne Déléguée générale de la Fondation La Poste, membre du jury du prix Envoyé par la Poste, créatrice du festival littéraire la Moisson à Céret ; Claudine Ripert-Landler, consultante en communication ; ancienne Conseillère à la Présidence de la République ; ancienne Directrice générale Adjointe du groupe Canal+, membre du Trust de l’Institut français au Royaume-Uni ; Catriona Seth, titulaire de la Chaire Maréchal Foch de littérature française à l’Université d’Oxford, membre de la British Academy, de l’Académie Royale de Belgique et de l’Academia Europaea ; Ingmar Vallano, co-mécène du Prix, co-producteur de cinéma, membre du Cercle des Amis de l’Institut français du Royaume-Uni.

La première édition avait récompensé Michel Julien pour son ouvrage, Andrea de dos, paru chez Verdier en 2022.

Prix Naissance d'une oeuvre. Gilles Marchand

