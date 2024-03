Lire en poche, le salon de Gradignan dédié aux petits formats

Harlan Coben, qui fut parrain de l’édition 2017 explique : « Le livre de poche est une des innovations majeures du siècle dernier. Brusquement, grâce à ce nouveau format merveilleux, les gens ont pu acheter plus de livres et les emporter partout. La pratique de la lecture s’est véritablement développée grâce au poche — et est devenue à la portée de tous. Nous célébrons cet héritage aujourd’hui sur ce salon. »

Rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire, Lire en Poche a accueilli près de 25.000 visiteurs et plus de 100 auteurs chaque année. Une soixantaine de rendez-cous sont programmés au cours de ses différentes éditions : rencontres, conférences, débats, petits déjeuners littéraires et animations variées — concert de jazz, lectures, jeux, ateliers pour les enfants — auxquels s’ajouteront une douzaine de rencontres/animations hors les murs.

Comme chaque année, la manifestation accueille aussi des éditeurs régionaux : finitude, Le festin, Elytis, Sonobook... Plus de 100 marques d’édition poche seront représentées sur les tables ; parmi celles-ci, une dizaine de maisons joue un rôle essentiel dans la programmation du salon et la venue des auteurs. Le Salon organise aussi de nombreux ateliers dédiés aux plus jeunes et aux adolescents.

Les petits formats ont une belle vie devant eux...