Lire en poche : rêver d'un Autre monde, avec Florence Aubenas

Une question brûlante aujourd’hui du fait d’une pandémie qui a semblé rebattre les cartes de la marche du monde, sans que l’on puisse savoir si ce soudain changement sera durable, produira une nouvelle société ou accentuera les traits de la précédente.

D’évidence, quand on songe à un monde autre, on se tourne vers les littératures de l’imaginaire - fantasy ou fantastique, futurs (im)probables, post-apocalyptiques ou seulement sources d’un décalage avec notre présent. En littérature jeunesse, l’autre monde est parfois celui des cauchemars, ou des rêves, nourri par les contes et les légendes.

Mais les mondes inconnus peuvent aussi être ceux que la majorité des individus ne côtoient pas ou peu : marges sociales obscures des romans noirs, ou univers de celles et ceux que l’on ne voit pas, par exemple les travailleuses invisibles mises en évidence par Florence Aubenas, dans Le Quai de Ouistreham, les migrants et les exilés qui pour survivre quittent tout en quête d’une nouvelle terre où inscrire leurs pas, ou encore ceux et celles qui décident (ou simplement essaient) de changer de parcours, de se réinventer, se reconstruire dans une nouvelle étape de leur existence.

Mais au fond, est-ce que le premier des mondes « autres » auquel nous pouvons avoir affaire, chacun et chacune, n’est pas celui de la culture - ou ce monde du livre qui fait place à tous les possibles.