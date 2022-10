Créer un lien entre les professionnels d’aujourd’hui et de demain

Au commencement était l’ancrage territorial. « Nous avions passé un partenariat avec l’IUT Métiers du livre, devenu BUT, considérant que le salon devait proposer une connexion entre les étudiants et les professionnels », explique-t-elle. Originellement, il s’agissait de faciliter l’intégration des étudiants, en leur permettant d’obtenir un stage sur le salon — à travers les stands de libraires, ou dans l’organisation.

Une journée consacrée aux échanges et débats contradictoires donnait une autre dimension à l’événement. « Le vendredi se consacre à la chaîne du livre, et plus spécifiquement celle du livre de poche qui est notre identité. Mais il nous fallait l’envisager à travers des angles différents, pour mieux en refléter la diversité. » Conclusion, les professionnels apportent un éclairage autant théorique que pratique sur leurs métiers.

« Chaque année, nous nous efforçons de proposer des tables rondes qui résonnent avec les problématiques de l’industrie », reprend Zineb Kairouani. « Autant que possible, nous exploitons la thématique du salon. Mais le lien avec l’actualité demeure une nécessité : cela met en perspective l’édition dans la société. »

Questions géopolitiques

Ainsi, l’édition 2021 évoquait des problématiques découlant de la crise pandémique Covid, quand 2022 s’est centrée sur les questions géopolitiques et la guerre en Ukraine. « Les étudiants ont besoin de trouver des réponses concrètes, voire pratiques. Attendu qu’ils se dirigent vers les professions de la librairie ou de la bibliothèque, ces discussions doivent apporter autant de réflexions que de matière à penser leurs futures professions. »

En outre, la ville de Gradignan a décidé d’ouvrir au plus grand nombre cette journée, labélisée — et qui fournit une attestation de présence aux employeurs en tant que moment de formation. « C’est le rôle d’un salon que d’instaurer un lien entre les professionnels d’aujourd’hui et celles et ceux de demain », insiste-t-elle. La proximité du campus de Bordeaux-Montaigne, qui s’étend sur la ville limitrophe de Gradignan, justifie plus encore l’implication de l’événement.

« Gradignan considère cela comme un service que Lire en Poche justifie pleinement. C’est une responsabilité que la ville assume pleinement dans la formation des étudiants. »

