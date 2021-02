Patrimoine : un appel aux dons pour restaurer les fresques du château de Balzac

Lorsque Marie-Florence de Labrouhe rachète la bâtisse en 1974, le château est en très mauvais état. Après quelque 45 années de travaux, le bâtiment qui a abrité l’auteur de La comédie humaine est finalement remis à neuf. Ces multiples rénovations ont notamment été à la source de belles découvertes.

Les fresques datant du 17e siècle que voient aujourd’hui les visiteurs de passage étaient auparavant dissimulées derrière une couche de plâtre. « On les a découvertes par hasard en 1998, pendant les premières restaurations du château », indique Anne de Laborderie à Actu. Fr Nouvelle-Aquitaine.

PATRIMOINE : et des eaux de Versailles surgit Sirène, la bibliothèque patrimoniale

Représentant des personnages mythologiques, ces fresques ont été restaurées une première fois entre 2000 et 2002. Mais deux décennies plus tard, les œuvres d’art sont de nouveaux en piteux état. L’entretien des murs demande en effet des soins constants et l’humidité ne cesse de provoquer de nouvelles craquelures.

Devant les dégâts, les propriétaires du château ont lancé des travaux d’urgence. Cependant le coût de la restauration du vestibule d’entrée et de la conservation des fresques s’élève à 165.000 €. Une somme difficile à réunir pour l’établissement qui n’a pas pu accueillir ses visiteurs habituels en 2020.

Si la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le Conseil Départemental de la Charente subventionnent une partie des travaux, les châtelains ont lancé un appel au don. Vous pouvez retrouver le détail de l’opération sur la plateforme Dartagnans, spécialisées dans le financement participatif de projets patrimoniaux.

Le premier pallier, estimé à 10.000 €, permettra de « financer les interventions conservatoires des parties les plus abîmées afin de sauvegarder les fresques ». A cette heure, la cagnotte compte 5 145 €.

Crédit photo : Chateau de Balzac