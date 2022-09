Montpellier acquiert un traité médical unique du XVIe 

De son nom complet Traitté des arcbusades contenant la vraye essence du mal et sa propre curation par certaines et méthodiques indications, plus un brief discours touchant la curation des arcbusades ; traité des bruslures, régimes des blecés [sic], ce document exceptionnel a été repéré pendant l'été par le Département du Patrimoine écrit et graphique (DPEG) du Réseau des médiathèques auprès d'un libraire anglais.

Il s’agit de l'unique exemplaire d’un traité de chirurgie militaire du doyen Laurent Joubert offert par l’auteur à son ami et élève Claude Formy. Laurent Joubert (1529-1583) est un éminent physicien, professeur et doyen de la faculté de médecine de Montpellier ainsi que 1er médecin d'Henri IV à partir de 1579.

Le caractère exceptionnel de ce document réside dans la dédicace manuscrite en latin que son auteur a inscrit en regard de la page de titre, dans des lettres capitales, conformément au goût d’une époque férue d’antiquités romaines. Les exemplaires de traité sur les blessures par balles sont très rares. Actuellement, l’ouvrage acquis par la Métropole est le seul exemplaire identifié en France, trois autres seulement étant connus aux États-Unis.

Cet exemplaire unique, vient compléter des collections patrimoniales qui comptent déjà parmi elles différents ouvrages de Laurent Joubert, dont un manuscrit écrit entre 1573 et 1582, véritable « manuel de cancellariat » : Serments, Règlements, Bulles, Ordonnances, Arrests et Notabilia extraits du Livre des Statuts et du Livre des Privilèges de l'Université de médecine de Montpellier.

Comme tous les documents rares et précieux, cet ouvrage est consultable sur demande motivée à la médiathèque centrale Émile Zola, salle Léo Malet (3ème étage).

Crédits photo : Métropole de Montpellier