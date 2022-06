Mathieu Deldicque devient directeur du musée Condé

Ancien élève de l’École nationale des chartes et de l’Institut national du patrimoine, docteur en histoire de l’art, Mathieu Deldicque est conservateur du patrimoine au musée Condé depuis 2015. Il a été, de 2013 à 2015, conservateur responsable des musées-châteaux nationaux au Service des musées de France.

Adjoint de Nicole Garnier, il a œuvré, sous sa direction, à la création du cabinet d’arts graphiques, à la restauration des appartements privés du duc et de la duchesse d’Aumale ou à celle des salles du Logis (chantier en cours).

En poste à Chantilly depuis 2015, il a été commissaire des expositions « Le Grand Condé. Le rival du Roi-Soleil ? » (2016), « Bellini, Michel-Ange, le Parmesan. L’épanouissement du dessin à la Renaissance » (2017), « Eugène Lami. Peintre et décorateur de la famille d’Orléans » (avec Nicole Garnier, 2019), « La Joconde nue », « Clouet : le miroir des dames » (2019), « Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves » (2020), « La Fabrique de l’Extravagance. Porcelaines de Meissen et de Chantilly » (2020-2021), « Le trait de la séduction. Dessins de l’école de Fontainebleau » (2021) et dernièrement « Albrecht Dürer. Gravure et Renaissance ».

Également responsable du service des publics du Château de Chantilly, il a contribué activement au bon accueil de tous les visiteurs et à la modernisation des outils de médiation. Par ailleurs Mathieu Deldicque est également auteur de plusieurs ouvrages historiques.

Les équipes du Château de Chantilly se réjouissent que Mathieu Deldicque poursuive sa carrière au musée Condé qu'il a su faire rayonner depuis 7 ans aux côtés de Nicole Garnier.

Crédits Photo : musée Condé / Château de Chantilly