« Classique = moderne », fait écrire Jean-Luc Godard à Anna Karina sur un tableau de classe, dans l'une des plus célèbres scènes de son film Bande à part. Qui mieux que Molière pour illustrer cette affirmation sans détour, lui qui a su peut-être le mieux allier un certain classicisme de la langue avec une souplesse et une grâce indémodables ? Cette perfection de la forme alliée à une universalité dans les personnages qui a fait basculer la langue française dans la « langue de Molière ».

Lauréat du Prix Nobel de littérature en 1947, André Gide était précédé par une longue liste d'œuvres s'inscrivant parmi les romans de la modernité (Les Faux-monnayeurs, 1925), de la tradition (La Symphonie pastorale, 1919), l'autobiographie (Si le grain ne meurt, 1926) ou encore le récit de voyage politique (Voyage au Congo, 1927, et Retour de l'U.R.S.S., 1936). Son œuvre est entrée dans le domaine public en 2022, ce qui permet de la redécouvrir au format numérique.

Publiant les résultats de son sondage en mai 2020, le Syndicat national de l’édition faisait état des effets de la crise sanitaire sur les quelque 250 maisons d’édition ayant participé. Parmi ces dernières près de 40 % avaient sollicité le Prêt Garanti par l’état parmi lesquelles le groupe Lagardère propriétaire, entre autres, de Hachette Livre. À l’aube de son remboursement, initialement prévu pour mars 2022, Bruno Le Maire annonce un possible report des échéances de 6 mois, ainsi qu’un étalement du remboursement, passant de 5 à 10 ans.

Tollé ou feu de paille, outre-Atlantique ? Norman Mailer, l'auteur du roman Les Nus et les Morts (1948, trad. Jean Malaquais) et de l'essai Le Combat du siècle (1975, trad. Bernard Cohen), mort en 2007, s'est retrouvé impliqué dans une polémique éditoriale. Le groupe Random House a en effet été accusé d'avoir « cancel » l'écrivain, par l'annulation de la parution d'un recueil d'entretiens, de correspondances et d'écrits inédits. La réalité difffère légèrement de cette version des faits...

