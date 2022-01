À la 1ère page : Alain Foix, Valérie Cadignan et Romuald Fonkoua en janvier

Mercredi 12 janvier 2022

Alain Foix, Ta mémoire, petit monde, Éditions Gallimard, collection « Haute Enfance »

Écrivain, philosophe et dramaturge, Alain Foix est l'actuel directeur artistique et metteur en scène de la compagnie Quai des arts. Né en Guadeloupe, il a dirigé la Scène nationale de l’île avant de devenir directeur de théâtre et du Centre national de Création musicale en Hexagone. Connu pour ses œuvres littéraires marquées par l’éclectisme, il est en 2004 lauréat du Grand Prix Beaumarchais/ETC-Caraïbe de l'écriture théâtrale.

Dans son livre Ta mémoire, petit monde, Alain Foix revient sur son enfance et son départ de la Guadeloupe pour l’Hexagone lorsqu'il a huit ans. Avec sa mère, Lucia, il vit dix jours de traversée qui vont bouleverser sa vie et marquer douloureusement la déchirure avec son île et ses souvenirs. Dans ce récit autobiographique, l’auteur raconte son quotidien à Bondy, son nouveau rapport au monde après avoir été envoyé à l’hôpital, son rapport aux filles, la découverte de la psychanalyse et surtout son émancipation. À travers la mémoire de l’enfant qu’il était et de son « petit monde », c’est aussi toute une poétique de la banlieue qui surgit.

Mercredi 19 janvier 2022

Valérie Cadignan, L'Enfant du Morne, Éditions Présence Africaine

Auteure et magistrate, Valérie Cadignan est originaire de la Martinique où elle a vécu jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. Elle exerce actuellement ses fonctions dans l'Hexagone et a écrit plusieurs essais, dont Fin de règne, Anne-Solitude de France.

Son livre L'Enfant du Morne est un roman polyphonique. Valérie Cadignan y dévoile le parcours et le combat intime de son héroïne, Zélie, à travers le récit de plusieurs personnages. Cette femme déguisée en diablesse est enterrée vivante au fond d’un caveau du cimetière de la Levée, à Fort-de-France. À ses côtés, un homme gît, à moitié nu. Hantée par les secrets de son enfance, c’est uniquement en affrontant des forces puissantes, le poids des croyances et les non-dits de son histoire familiale qu’elle peut espérer s’en sortir.

Mercredi 26 janvier 2022

Romuald Fonkoua, Correspondance Maran-Gahisto, Éditions Présence Africaine

Titulaire d’un doctorat en littérature générale, Romuald Fonkoua a partagé sa scolarité entre le Cameroun et la France. Il est professeur de littérature francophone à l’université Paris-Sorbonne où il dirige le Centre international d’Études francophones. Il est par ailleurs rédacteur en chef de la célèbre revue de presse Présence africaine depuis 1999.

Dans son livre Correspondance Maran-Gahisto, Romuald Fonkoua retranscrit les échanges entre les deux poètes et amis. Un contrat d’écriture et de lecture qui se transformera en conversation régulière pour finir par dessiner le tableau d’une vie, celle de René Maran. En nous replongeant dans la France intellectuelle de la première moitié du XXe siècle, cette correspondance met notamment en exergue les relations complexes entre l’Hexagone et les territoires d’Outre-mer. On y redécouvre la situation des colonies françaises d’Afrique, tout en observant l’évolution d’un groupe d’écrivains aux prises avec la littérature et ses pratiques d'alors. Un voyage entre l’Europe et l’Afrique, de la Première à la Seconde Guerre mondiale.

