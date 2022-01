Abonnement Livre audio : Apple décidé à rattraper son retard ?

Dans un récent article, The Economist (sous abonnement, justement) fait état des différents services d’accès à des contenus numériques — osera-t-on, en 2022, remplacer le terme de contenu par celui d’œuvres ? À suivre. Bref, entre Apple Music, TV +, Fitness, Arcade ou encore Book, les solutions ne manquent pas. Et au cours des deux dernières années, Apple a fait de petits pas de biche menue dans cette direction — entre les abonnements à des médias en ligne et des cours d’aérobic en vidéo.

Petit marché, grand potentiel ?

Or, la question du livre audio est évoquée moins comme une nouveauté immédiate que pour présenter une pierre supplémentaire à l’édifice. Cette nouvelle offre interviendrait dans l’année 2022, sans qu’Apple ne confirme l’information. La logique d’une bascule vers l’abonnement audiolivres serait confortée par les ventes en croissance de ce format — mais n’offrir qu’une solution pour des audiobooks sans y intégrer le livre numérique semble bancal.

Pour mémoire, l’Association of American Publishers indiquait qu’en 2020, le livre audio numérique avait atteint 13,2 % de parts de marché, pour un montant de ventes estimées à 1,42 milliard $. Le livre numérique pour sa part se hissait à 11,7 % (pour 2,12 milliards $ en valeur), un niveau impliquant une remontée assez significative… de ce que les confinements successifs avaient frappé.

Pour l’heure, et selon les données de l’AAP, l’audiolivre maintiendrait son intérêt auprès du public entre septembre 2020 et 2021 — avec une croissance de 7,4 %, là où le livre numérique perd en revanche 10,8 %. Et plus largement, sur les neuf premiers mois de 2021, l’audiolivre affiche 16,3 % de croissance, à 488 millions $ contre un recul de 4,3 % pour l’ebook, à 676,7 millions $.

Un historique confus

Que Cupertino s’embarque donc dans un projet d’abonnement audiolivre semble logique en regard des tendances, et les concurrents attendent de pied ferme l’entreprise. Le concurrent principal, Amazon (à travers Audiolib) propose plusieurs sélections et forfaits — de 7,95 $ à 14,95 $. Mais surtout, la guerre des œuvres fait rage autant sur l’intégration de catalogues d’éditeurs que la production de livres originaux et inédits.

Un combat coûteux : en juin 2021, le patron d'Amazon France indiquait que la firme investissait 10 millions € par an pour produire ces émissions ou oeuvres originales. En face, d'autres opérateurs comme Kobo ont également misé sur les Originals, sans atteindre de tels niveaux d'investissements. Pas faute de vouloir cela dit.

Hasard des calendriers et des recrutements : James DeLorenzo a intégré les équipes d’Apple pour développer le service TV + en 2020. Il avait été précédemment à la direction sportive d’Amazon Vidéo, et vice-président d’Audible. D’ailleurs, avant d’être la propriété d’Amazon, Audible fut une structure indépendante avec laquelle travaillait Amazon : sur l’iTunes Store, on trouvait, dès 2003, des livres audio en accès payant.

C’est en 2015, quand Apple a définitivement repensé son application Music que les audiolivres ont pris une place spécifique dans l’application alors appelée iBooks. Une meilleure classification, mais il fallut attendre 2019 et la mort d’iTunes pour que toute l’offre audiobook soit définitivement transférée sur Books.

crédits photo : Distingué CiDDiQi/Unsplash