Retour au cinéma de Neige, film coscénarisé par Marc Villard

Si le monde appartient à ceux qui aiment les cartes, alors voici une occasion en or de parcourir le temps et l’espace, à travers cet Atlas. Les éditions Les Arènes ont en effet produit, en partenariat avec l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) plusieurs vidéos qui illustrent des thématiques spécifiques. Et permettent d’accompagner et d’enrichir les cartes de l’Atlas historique mondial, par un léger changement de paradigme.