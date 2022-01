Nouvel échéancier pour rembourser le PGE : libraires et éditeurs respirent

L’annonce faite par Bruno Lemaire, ministre de l’Économie a de quoi soulager les quelques « 25 à 30.000 » TPE concernées par le prêt garanti par l’État. Une véritable bouffée d’oxygène pour les petites et moyennes entreprises toujours en difficulté. Parmi elles, les libraires et éditeurs ayant souffert de la crise et des différents confinements comme le soulignait le bilan économique et social du SNE dans lequel près d’une vingtaine de maisons évoquaient des risques de fermeture, et ce dès le début de la crise en mai 2020.

Sur le strict secteur du livre, BLM avait apporté, fin juillet 2020, quelques éléments quant aux aides déployées, auprès du Sénat. « Fin mai 2020, 729 librairies et 298 maisons d’édition ont bénéficié d’un PGE pour un encours total de presque 115 millions € », indiquait le ministre. « Enfin, les librairies ayant moins de dix salariés vont quant à elles bénéficier, pour les mois de mars, avril et mai 2020, pendant lesquels elles ont été contraintes de rester fermées, de près de 10 M€ d’exonération automatiques de cotisations sociales. »

Le groupe Lagardère, qui avait bénéficié d’une aide de 465 millions € au 31 décembre 2020, avait indiqué, début septembre 2021, avoir intégralement remboursé la somme.

S’ils avaient pu souscrire à une offre de prêt garanti par l’État (selon diverses conditions) allant jusqu’à trente pour cent de leur chiffre d’affaires, tous n’étaient pas prêts à rembourser l’aide en vue de la situation actuelle. L’idée étant d’aider les petites et moyennes entreprises à faire face à cette crise sans précédent, le ministre a ajouté à l’antenne d’RTL : « Nous allons les aider. Le prêt garanti par l’État qui a sauvé des dizaines de milliers d’entreprises ne doit pas les couler au moment de leur remboursement. »

Encore six mois avant de commencer passant du mois de mars à celui de septembre et un étalement sur 10 ans, de quoi garder la tête hors de l’eau, alors qu’intervint le remboursement des reports des charges sociales et fiscales. Avec 90 % du prêt garanti par l’État, les entreprises bénéficiaires avaient, jusqu’à maintenant, 5 ans à partir de la contraction du prêt pour rembourser la totalité des aides reçue, échéances qui viennent de connaître un nouveau report, pour le soulagement de ses bénéficiaires.

« Je précise que tout ça a été validé par la Commission européenne, par le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gaulhau, et par la Fédération bancaire française, avec laquelle je signerai un accord en début de semaine », précise le ministre.