Sur les plateformes d'achat et de vente, Le Bon Coin, Vinted ou Ebay en tête, certains mangas se vendent jusqu'à cinq fois leur prix en librairie, voire plus. L'Attaque des Titans ou One Piece ressortent, avec des titres bien particuliers : les éditions collector. Et une mise en vente très rapide, le jour même de la parution...

La croissance du livre numérique sur l’année 2020, constatée dans le chiffre d’affaires des éditeurs, découle évidemment d’une année hors norme. Les résultats communiqués par le Syndicat national de l’édition font état d’un résultat représentant 10,1 % du CA total du livre — 2,606 milliards €. Mais c’est avant tout sur le pan scolaire que les chiffres sont les plus importants. Mais le piratage guette...

Plusieurs associations d'archivistes se réjouissent d'un arrêt du Conseil d'État qui annule de manière sèche l'instruction géné­rale inter­mi­nis­té­rielle n° 1300 (IGI 1300), un texte de valeur régle­men­taire qui subor­don­nait toute com­mu­nica­tion de docu­ments anté­rieurs à 1970 et por­tant un tampon « secret » à une pro­cé­dure adminis­tra­tive dite de « déclassification ».

Créé en 2015, par la Fondation d'entreprise La Poste, le Prix Envoyé par La Poste récompense un manuscrit adressé par courrier, sans recommandation particulière, à un éditeur qui décèle, avec son comité de lecture, un talent d’écriture et qui décide de le publier. La sélection 2021 est sortie.

