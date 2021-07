Action culturelle et langue française : 1 million € pour plus de 250 projets

Piloté par la délégation générale à la langue française et aux langues de France, le dispositif « Action culturelle et langue française » vise à renforcer la maîtrise du français auprès des populations les plus fragiles dans les territoires. « Il illustre le rôle joué par la culture pour réduire les inégalités d’accès à la langue française, à l’heure où la lecture est désignée “grande cause nationale” par le président de la République », souligne le ministère de la Culture.

Plusieurs ministères (Intérieur, Éducation nationale, Jeunesse et Sport, Justice, Solidarités et Santé, Outre-Mer, Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales/Agence nationale de la cohésion des territoires, Agriculture), ainsi que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, sont parties prenantes de cette démarche d’intérêt général.

Les 247 projets locaux retenus concernent des territoires extrêmement variés – urbains, péri-urbains, ruraux, quartiers politique de la ville – en métropole comme dans les outre-mer, qui ont comme point commun d’être marqués par des formes diverses d’éloignement ou d’isolement.

Parmi les projets nationaux retenus, signalons notamment le Centre du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis, le site Écoute mes histoires, la revue Lecture Jeunesse, l'association Initiales ou encore la Fédération des centres sociaux et socioculturels de France.

La liste complète des projets retenus se trouve à cette adresse.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0