Du polar dans les oreilles à Lyon

Les visiteurs et passants pourront télécharger gratuitement sur leurs smartphones, via des QR codes, des extraits audio des titres Le dernier message de Nicolas Beuglet, Rien ne t’efface de Michel Bussi, Kérozène d’Adeline Dieudonné, Lëd de Caryl Ferey, De cendres et de larmes de Sophie Loubière, La chasse de Bernard Minier, 1793 de Niklas Natt och Dag, Le songe de l’astronome de François-Henri Soulié et Thierry Bourcy et 1991 de Franck Thilliez.

Mais également une nouvelle complète de Sophie Loubière, Zones de fracture, issue du recueil Écouter le noir.

Les polars Lizzie seront à retrouver à Lyon lors du festival Quais du polar et durant tout le mois de juillet.

Crédits photo : Oscar Ivan Esquivel Arteaga/ Unsplash