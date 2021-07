États généraux du livre en langue française : la programmation

L'événement des États généraux de Tunis, les 23 et 24 septembre 2021, est une occasion unique de réunir 300 à 400 acteurs du livre de l'ensemble des pays de l’espace francophone, représentants institutionnels ou professionnels, publics ou privés, et des responsables politiques. Ils évoqueront les problématiques de l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics, du renforcement de la création et l’amélioration de la diffusion et de la circulation des livres, des œuvres et des auteurs de langue française.

Un accès à distance est également prévu pour élargir l’audience de cet événement important pour la Francophonie.

La programmation des États généraux du livre en langue française :

23 septembre 2021

9h30

Discours d’ouverture

10h

Débat

Les enjeux du livre et de la lecture : le livre n’est pas un objet comme les autres

10h25

Débat

Penser le livre en langue française dans un environnement multilingue

10h50

Témoignage d’écrivains

11h30

Débat

La situation du livre en langue française dans le monde : partager les constats

14h30

Débat

Connaître et relier les acteurs du monde du livre en langue française : une démarche à consolider

15h15

Tables rondes thématiques et partage d’initiatives

Le livre scolaire : enjeux et problématiques pour le secteur de l'édition

Développer les partenariats éditoriaux : opportunités et contraintes

Langue française, langue arabe : les enjeux de la traduction

Transformation de l'industrie du livre : de la logique de stock à la logique de flux

Structuration de la filière du livre et formation professionnelle : comment répondre aux besoins ?

17h

Débat

Partager les enjeux économiques du développement du livre en langue française

18h30

Clôture de la première journée

24 septembre 2021

9h30

Présentation

Partager les grands axes du Cahier de propositions

10h

Ateliers de travail à partir des propositions prioritaires des huit leviers identifiés

Mettre le livre au cœur des enjeux de la Francophonie

Développer une politique publique du livre et de la lecture dans chaque État

Renforcer l’accès au livre des jeunes et développer le goût de lire dès le plus jeune âge

Développer la coopération entre éditeurs et entre les différents acteurs de la chaîne du livre

Renforcer et élargir la diffusion des livres en langue française

Rationaliser la distribution du livre en langue française

Renforcer la visibilité, la mobilité et le statut des auteurs

Intégrer les opportunités du numérique à tous les niveaux de la chaîne du livre

12h

Débat

Partager les initiatives fédératrices des acteurs et les innovations du secteur du livre

14h30

Débat

Stimuler la lecture chez les jeunes : partager les enjeux et des initiatives

15h15

Tables rondes thématiques et partage d’initiatives

Bandes dessinées et romans graphiques : une nouvelle dynamique au bénéfice du livre et de la lecture

Valoriser la richesse intellectuelle en langue française : enjeux et perspectives du secteur éditorial des sciences et des sciences humaines

Littérature de jeunesse : promouvoir et développer l’accès à une offre de qualité en Afrique subsaharienne

Lecture publique : développer et renforcer le rôle des bibliothèques nationales et locales

Partager les innovations du secteur du livre

17h

Remise du Rapport des propositions et agenda de suivi des États généraux

Pour une nouvelle dynamique du livre en langue française dans le monde : remise officielle du Rapport des propositions et agenda de suivi des États généraux

18h

Discours de clôture

20h

Soirée de clôture commune avec le Congrès mondial des écrivains de langue française

