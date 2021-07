Biodiversité, respect de la nature : comment garder la main verte durant les vacances

L’écologie entre dans nos vies ! « Ces cahiers d'apprentissage illustrent parfaitement la philosophie de la loi Climat & Résilience : nous voulons généraliser l'éducation à l'environnement. Je suis convaincue que sensibiliser les enfants aux enjeux du développement durable, dès leur plus jeune âge et à tous les stades de leur scolarité, est une étape indispensable pour former les citoyens de demain. Je me réjouis que ces cahiers d'apprentissage accompagnent les enfants tout au long de l'été », indique Barbara Pompili.

Pour l’été, un « cahier des parents en vacances » est distribué gratuitement dans le cadre de la campagne des cahiers de vacances Nathan. Il invite à découvrir en famille les richesses de la biodiversité autour de nous en s’amusant avec des jeux, des quiz et des activités à faire soi-même.

Mon cahier vert : cette nouvelle collection de cahiers s’adresse aux enfants en maternelle, de la petite à la grande section. Ils s’entraînent comme à l’école et découvrent les grands enjeux de la protection de la nature dans des exercices conçus par des auteurs enseignants.

Ces cahiers ont fait l’objet d’une conception écoresponsable : impression en France, papier FSC, encres végétales, vernis non polluants.

Les éditions Nathan s’engagent pour la préservation de l’environnement et utilisent du papier fabriqué à partir de bois provenant de forêts gérées de manière responsable et contrôlée. Autre volet de la collaboration avec le ministère de la Transition écologique à destination des parents, les éditions Nathan offrent pour l’achat de deux cahiers de vacances Nathan Vacances (625 000 exemplaires vendus en 2020) un cahier des parents en vacances, pour s’amuser durant l’été tout en découvrant les gestes faciles et utiles pour protéger l’environnement.

Crédit photo : Guillaume de Germain/ Unsplash