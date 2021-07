Cité du 9e art : Leïla Kaddour, présidente du conseil d’orientation de la fondation

Créée en 2020, la fondation de la Cité du 9ème art a pour objectif de soutenir les grands projets de développement de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image à Angoulême, en France et à l’international, mais aussi de contribuer de manière générale à la mise en valeur et à l’essor du 9e art sous toutes ses composantes. La fondation a plus précisément pour objet de soutenir la création et les auteurs de bande dessinée, et valoriser son patrimoine. Elle cherchera également à exploiter le potentiel éducatif de la bande dessinée, soutenir la recherche et l’innovation en la matière et développer le rayonnement national et international du 9ème art.

« Je suis particulièrement heureuse de présider le conseil d’orientation de la fondation Cité du 9ème art. Passionnée par le 9ème art depuis longtemps, je suis fière de pouvoir contribuer au développement et à la valorisation de cet art où la France occupe une place centrale et pour lequel la Cité internationale de la bande dessinée d'Angoulême joue un rôle moteur d'accompagnement et de transmission », affirme Leïla Kaddour, nouvelle présidente du conseil d’orientation de la fondation Cité du 9e art.

« Aux côtés des autres membres du conseil d’orientation, j’aurais à cœur de rappeler la richesse du patrimoine et de la création en bande dessinée ainsi que de promouvoir les auteurs et autrices qui contribuent chaque jour au rayonnement de notre culture et au développement de la lecture. »

Le 1er juillet 2021, la fondation de la Cité du 9e art installe son conseil d’orientation présidé par Leïla Kaddour. Ce conseil a vocation à conseiller et orienter les membres de cette nouvelle fondation, représenter la fondation et participer à la levée de fond.

La fondation, dotée d’un premier budget de 125.000 € après une levée de fond menée en 2020, souhaite pouvoir récolter 1 millions € sur les trois prochaines années. Pour cette première année de fonctionnement, le conseil d’administration, réuni en mars dernier, s’est prononcé pour la réalisation de 4 premiers projets :

Le projet « des bibliothèques pour tous », en partenariat avec l’ONG Biblionef et avec l’appui des éditeurs. Ce projet vise à développer une action durable en faveur de la lecture, de la liberté d’expression, des valeurs civiques et de l’émancipation individuelle. Pour ce faire, un projet expérimental au long cours, permis par le don d’éditeurs de bandes dessinées, sera mis en œuvre au sein de 5 territoires prioritaires du département de la Charente, dès 2021. Il sera amené à se développer les années suivantes sur le territoire national. Pour chaque territoire, une bibliothèque sera mise en place via un don de 3000 livres et bandes dessinées, et devra permettre de toucher 1000 jeunes à travers un programme d’actions culturelles conçu avec des partenaires locaux.

Le projet « des auteurs et autrices de BD dans la Cité », qui permet de soutenir le travail d’observation, de recherche et de création de jeunes auteurs et autrices prometteurs en accompagnant leur résidence sur une durée de 4 mois. Cette résidence qui se déroulera à la Maison des auteurs à Angoulême permettra un aller-retour constant avec le terrain d’observation et pourrait avoir lieu au sein d’une entreprise, d’une association, d’un établissement scolaire, hospitalier ou paramédical, ou au sein de toute organisation qui permet l’observation du tissu social. Ces résidences seront complétées par un travail d‘action culturelle et de médiation.

Le projet « la Cité hors les murs ». La Cité – à travers un fond de 250.000 imprimés et 18.000 planches de bande dessinée – dispose de la première collection de bandes dessinées en Europe et de la seconde collection au monde. Pour faire découvrir la richesse de ce patrimoine exceptionnel, l’établissement propose d’aller à la rencontre du public et d’exposer au plus grand nombre les trésors de ses collections à travers une exposition mobile et itinérante. Celle-ci pourra être accueillie dans tous types de structure (entreprises, associations, écoles, etc).

Le projet porté avec la Fondation Primat, qui a vocation à soutenir la création, et plus particulièrement la celle centrée sur l’accompagnement de projets abordant des thématiques environnementales. A travers le financement de 3 mois de résidence, 4 autrices (Zoé Sauvage, Ali Fitzgerald, Isis Leterrier, Lucie Deroin) sont ainsi accompagnées à la Maison des Auteurs et bientôt exposées au Domaine des Etangs.

Les membres du conseil d’orientation de la fondation Cité du 9ème art :

Jack Lang, président d’honneur

Leïla Kaddour, journaliste, présidente

Le président du conseil départemental de la Charente et président du pôle image Magelis

Xavier Bonnefont, maire d’Angoulême,

Daniel Braud, président de la chambre de commerce et d’industrie de la Charente

Nicolas Idier, conseiller du Premier ministre, ancien directeur général adjoint de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Axel Buendia, directeur de l’école nationale du jeu et des médias interactifs numériques, Conservatoire national des arts et métiers

Caroline Parsons, directrice de la Human Academy

Jacques Glénat, président des Éditions Glénat

Etienne Robial, co-fondateur de Futuropolis et président d’On-Off Productions

Garance Primat, présidente du Domaine des Etangs

Priti Paul, Directrice d’Apeejay Surrendra Group, présidente d’Oxford Book Store/India

Serge Bromberg, Producteur et président de Lobster Films

Nathalie Ferlut, Autrice

Marie Desplechin, Autrice

Julien Berjeaut, dit Jul, Auteur

Les membres du conseil d’administration de la fondation Cité du 9ème art :

Xavier Darcos, chancelier de l’Institut de France

Pierre Lungheretti, directeur général de la cité internationale de la bande dessinée et de l’image

Catherine Meurisse, autrice de bande dessinée

Eric de Chassey, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art

Adrien Goetz, historien de l’art

Anne Frangeul, vice-présidente de la chambre de commerce et d’industrie de la Charente