Jean-Charles Enriquez, nouveau président de l'association bd BOUM

Président depuis 2008, Jean-Pierre Baron passe la main. Après treize années de bons et loyaux services, l’homme au chapeau et au cache-poussière est remplacé par Jean-Charles Enriquez. Le nouveau président a été élu lors du conseil d’administration du jeudi 1er juillet.

Adhérent depuis 2007, membre du conseil d’administration en 2008, Jean- Charles Enriquez devient vice-président de bd BOUM en 2009.

Né en 1958 à Salamanque en Espagne, ce cadre socio-éducatif au CDSAE (Centre Départemental de Soins d'Accompagnement et d'Education du Val de Loire) est un passionné de bandes dessinées.

Passion de la bd et investissement professionnel se sont rapidement entremêlés pour déboucher sur un long partenariat entre le CDSAE et bd BOUM, qui s’est notamment concrétisé par des projets d’expositions. C’est ainsi qu’il a assuré le commissariat de nombreuses expositions lors du festival (Rahan, Thorgal, Les enfants de la Résistance, TomTom et Nana) ou à la Maison de la bd (Yakari, Le Mickey de Loisel…). Homme de dialogue, il accompagnera l’équipe des salarié-e-s et animera la vie associative avec à cœur, de continuer à faire fructifier cette belle aventure de la Maison de la bd et plus largement de bd BOUM.

Alors que la 37e édtion du festival bd BOUM avait été annulée face à de fortes contraintes sanitaires, cette manifestation retrouve ses habitudes. Pour la 38e édition du festival BD BOUM, qui se déroulera les 19, 20 et 21 novembre 2021 à Blois, l’artiste britannique Posy Simmonds sera mise à l'honneur. Une exposition consacrée à l’ensemble de son œuvre, sous l’égide de Paul Gravett et de Patrick Gaumer, sera présentée à la Maison de la bande dessinée.