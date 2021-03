Newsletters

En raison d'une situation qui fait d'elle tout à la fois un revendeur et un fournisseur de service, la firme Amazon aura rendez-vous avec la justice française pour régler un litige qui l'oppose aux Éditions du Net, elles-mêmes mises en cause par une de leurs clientes, la société Nymphalis. Les Éditions du Net assurent que la multinationale utiliserait les données des vendeurs pour son propre profit, une accusation déjà formulée à plusieurs reprises...

Une proposition de loi déposée par la sénatrice de l'Ille-et-Vilaine Sylvie Robert vise à préciser les missions des bibliothèques, tout en apportant quelques modifications à la loi actuelle. Elle insiste notamment sur les notions de « pluralisme » et de « neutralité du service public » pour définir les principes fondamentaux des bibliothèques.

6 livres signés par le Dr. Seuss, auteur incontournable de la littérature jeunesse anglophone, ne seront plus exploités, a indiqué la société qui gère le patrimoine de l'écrivain disparu en 1991. En cause, une imagerie et des expressions racistes, qui porteraient atteinte à l'image du créateur, à terme, assure la société.

Mais aussi la traduction complexe d'Amanda Gorman, les traductions du français aux États-Unis, les bibliothèques, des biens communs, ou encore les manifestations au Bangladesh...