Podcast Métiers du livre : de l'importance de la communication

Il faut donc réconcilier communication interne et externe à l’entreprise : il n’y a pas un discours de l’auteur, un autre de l’éditeur, un troisième du diffuseur et un quatrième du libraire. Il y a une voix portée par différents acteurs.

Le travail de communication à l’intention du lecteur commence très tôt, avec le dialogue entre auteur et éditeur. « [Alors,] quand visions de l’éditeur et de l’auteur ne sont pas la même [ça se complique] : il faut choisir un axe de communication qui ne torde pas trop le propos de l’auteur, mais reste fidèle à la ligne de l’éditeur (…). C’est finalement là que la préparation de l’ouvrage commence et qu’il est crucial de se parler pour avancer de concert. »

D’ailleurs, pour bien communiquer, « on a tout intérêt à entendre le maximum de voix, à essayer d’identifier ce que chacun juge important. Ce n’est pas parce que libraire ou représentant vont identifier quelque chose qui paraît anecdotique par rapport au projet qu’il faut forcément le mettre de côté. De même, ce n’est pas parce que l’auteur va dire quelque chose qui paraît complètement déconnecté du marché qu’il faut totalement le mettre de côté. (…) Il faut commencer par tout mettre à plat parce qu’il est crucial que chacun puisse exprimer à un moment ce qu’il a compris du projet et, de là, le faire évoluer ».

Si tous les métiers permettent de donner vie au livre, il y en a un qui a toute sa place dans la communication et que l’on considère trop souvent comme un poste de coût : la fonction support. Que l’on parle fabrication, DSI, direction juridique, ressources humaines ou contrôle de gestion, « ces métiers possèdent une expertise à même de faire évoluer une réflexion, de faire gagner du temps et de l’argent ».

« [Les fonctions supports] permettent de traiter des sujets complexes, d’évaluer une situation dans toute sa diversité, de limiter les biais professionnels d’appétence avec un métier spécifique. On limite le risque, on priorise en étant mieux informés et on agit plus vite ».

Et, quand malgré tout, les désaccords sont trop importants, on gagnerait peut-être à se recentrer sur une personne centrale : le lecteur.

