Les prix littéraires de la rentrée

Créé par la Région Île-de-France, le Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle de la Région Île-de-France offre l'occasion de développer une relation vivante à la lecture et à l'écriture, d'aller à la rencontre des auteurs et des œuvres, de se familiariser avec les librairies et les bibliothèques et d'élire un lauréat parmi les auteurs de la sélection régionale. Le palmarès 2019-2020 est désormais connu.