12 deuxièmes romans sélectionnés par le Prix Alain Spiess 2022

Pourquoi un prix du deuxième roman ? Cette récompense, qui n’existait pas jusqu’à présent, ouvre un espace dans la vie littéraire nationale, car elle reconnaît le travail d’une deuxième œuvre, souvent plus difficile à écrire et à faire publier que la première.

Ce prix a été créé en septembre 2017 par Françoise Spiess pour honorer la mémoire de son mari, l’écrivain Alain Spiess, décédé en 2008. Il est doté de 3000 €. Il est associé à des événements qui encouragent la découverte de la littérature d’aujourd’hui auprès de tous les publics.

Le jury a sélectionné 12 romans :

La vie qui commence d'Adrien Borne aux éditions JC Lattès

Les paradis gagnés de Pauline Clavière aux éditions Grasset

Qui sait de Pauline Delabroy-Allard aux éditions Gallimard

Chienne et louve de Joffrine Donnadieu aux éditions Gallimard

Fuir l’Eden d'Olivier Dorchamps aux éditions Finitude

Le champ des cris d'Adrien Genoudet aux éditions du Seuil

Vivance de David Lopez aux éditions du Seuil

Le feu du milieu de Touhfat Mouhtar aux éditions Le Bruit du Monde

GPS de Lucie Rico paru aux éditions P.O.L

Tribu de Nathalie Yot aux éditions La Contre-Allée

Willibald de Gabriella Zalapi aux éditions Zoé

Consolée de Beata Umubyeyi Mairesse aux éditions Autrement

En 2021, le prix Alain Spiess a été attribué à Marin Fouqué, maintenant membre du jury du prix au côté de Véronique Jacob, éditrice ; Jean-Luc Vincent, comédien ; Anita Weber, inspectrice honoraire de la culture ; Emmanuelle Lambert, écrivaine ; Dorian Astor, philosophe ; Michel Lederer, traducteur ; Geneviève Damas, autrice et comédienne ; Lola Gruber, écrivaine et lauréate du prix Alain Spiess 2019 ; Christine Guinard, poète ; Sylvie Tanette, critique littéraire, écrivaine lauréate du prix des jeunes Alain Spiess 2019 et Françoise Spiess, autrice et fondatrice de ce prix.

L'annonce du lauréat aura lieu le 11 octobre 2022 et la remise du prix Alain Spiess 2022 le 23 novembre prochain. Des rencontres autour du deuxième roman seront également organisées le 23 novembre à la Librairie Mille Pages à Vincennes.

Ce prix est accompagné tout au long de l’année de nombreuses manifestations littéraires (débats, rencontres, lectures, performances, masterclass). Un prix des jeunes est également décerné par des lycéens : ils choisissent parmi trois romans issus de la sélection du prix. Des rencontres et des ateliers sont proposés dans les classes. Enfin un concours de nouvelles est ouvert à tous. Le sujet est pour cette année : « Le Monde d’après ». Les meilleures nouvelles seront publiées dans un recueil.

