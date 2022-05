Newsletters

Le 23 mars dernier, aux côtés de six organisations de défense des droits des personnes homosexuelles, la Ligue des Droits de l'Homme portait plainte contre Éric Zemmour, pour des propos écrits dans le livre autopublié du polémiste, La France n'a pas dit son dernier mot. Isabelle Denise, responsable du service juridique de la LDH, assure que le polémiste et ancien candidat s'est livré à un « négationnisme », d'autant plus flagrant qu'il est écrit.

L'IFLA, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques, désigne chaque année des établissements conçus avec des préoccupations écologiques exemplaires, ou qui portent des projets particulièrement vertueux. Cette année, trois établissements français font partie des sélections.

Qui est Jacques Fasel ? « Pas un meurtrier, mais un brigand et un voleur. 15 ans de prison ! » a dit la justice que cet homme conteste. « Dangereux anarchiste » « Robin des Bolz », « voleur au bon cœur », « ennemi public N° 1 », « roi de l’évasion », a dit la presse que cet homme déroute. « Cuisinier doué et objecteur de conscience, poète, théoricien libertaire », disent ses amis. En ouvrant ce livre, vous embarquez sur les contradictions.

Le journaliste, cofondateur de la maison d'édition Libros del KO, est récompensé par le jury du Prix Nicolas-Bouvier pour ce livre situé entre le récit de voyage et le reportage, dans une traduction de Myriam Chirouss. Désigné parmi six candidatures, Une datcha dans le Golfe sera salué lors du Festival Etonnants Voyageurs, en juin prochain.

