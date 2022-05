Lire et faire Lire, programme de lecture intergénérationnel

Ni soutien scolaire, ni apprentissage : Lire et faire Lire tient simplement en la transmission de la lecture, tout en faisant du partage un moment convivial. Les lecteurs ont d'ailleurs pour mission de lire des histoires à un groupe de 2 à 6 enfants volontaires, fréquentant l’école primaire mais également des structures Petite enfance, des associations socio-culturelles, des centres de loisirs, des structures médico-sociales et des bibliothèques.

Le degré d'importance des bénévoles ? Essentiels, puisqu'ils font vivre l'association et le programme depuis plusieurs années, maintenant. Le programme Lire et faire Lire est porté dans les départements par les coordinateurs et coordinatrices, salariés de ces deux réseaux. Deux réseaux associatifs solidement implantés dans toute la France, la Ligue de l’enseignement et l’UNAF (Union nationale des associations familiales) ont aussi permis de proposer une ouverture culturelle et une culture commune par la littérature.

« Depuis que je vais lire, je me sens moins inutile, rajeunie. J’ai suivi des stages, entendu des conférences, rencontré des auteurs et des illustrateurs. C’est agréable, à mon âge, d’apprendre encore, de me faire de nouvelles relations. C’est chaleureux et amical. » explique Annick, lectrice de Haute-Garonne.

Les bénévoles sont en effet bien formés : lire à voix haute, ça ne s'apprend pas comme ça. L'objectif : les aider dans leurs choix de lectures, compléter leurs techniques de gestion et d'animation de groupes et leur permettre d'améliorer leur pratique de lecture à voix haute. Formations initiales, spécialisées et même tutoriels de formation, tout est fait pour que la pratique devienne naturelle, et pour que les enfants soient motivés et conquis par la littérature.

Une méthode qui fonctionne bien : en 2020, selon le rapport d'activité, 20.558 seniors bénévoles ont permis à de nombreux enfants de bénéficier du programme. Avec presque 800 quartiers prioritaires concernés, et une implication dans tout type de structure éducative, Lire et faire Lire s'engage pleinement dans l'inclusivité.

« Ah ! mais c’est vous la mamie lecture ! Eh bien on est heureux de vous rencontrer, car vous savez, toutes vos histoires, on les connait ; au dîner nous avons le droit de les écouter, racontés par nos enfants » explique d'ailleurs Franck, parent d’un enfant bénéficiant du programme Lire et faire lire (Hauts-de-Seine).

En 2020, le financement de l'association nationale Lire et faire lire est assuré à 32 % par des subventions publiques, à 63 % par du mécénat, à 4 % par des fonds dédiés et à 1 % par des dons, des cotisations ou autres.

Toute structure souhaitant accueillir des bénévoles de l'association et ainsi prendre part à ce programme de lecture peut le faire à cette adresse. Les bénévoles interviennent à la demande des structures et à titre gracieux.

Plus d'informations sur l'association.

Crédits : Lire et Faire Lire, Facebook