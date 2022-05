Au jubilé d'Elizabeth II, un livre pour enfant fait débat

#Presidentielle2022 - Douze candidats, deux tours, et comme toujours, à la fin, il n’en restera qu’un ou une. Les quatre femmes et huit hommes en course pour la présidence occupent le terrain, entre meetings et médias. Mais également les librairies, avec des ouvrages sous la forme de programmes, qui accompagnent et développent les idées de chacun. Et dans les ventes ?