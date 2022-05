Empreinte carbonne : le festival du polar en Haute-Garonne

Le festival est un projet de ville porté par la municipalité. L’association Arts et Culture en Volvestre fédère les initiatives locales autour du festival. Belle occasion pour les Carbonnaises et les Carbonnais d’en faire une grande fête, à la fois intense et littéraire, joueuse et joyeuse, musicale et théâtrale, en un mot « populaire », à l’image du polar.

Denis Turel, maire de Carbonne, voit dans cette manifestation deux raisons d’engager sa municipalité : « Encourager un événement littéraire, c’est diffuser la culture pour tous, soutenir la lecture en tant que loisir, aider la création. » D’autre part, « créer un festival doublé d’une fête dans le sud de Toulouse, c’est rajouter à la vitalité industrielle et touristique du Volvestre ».

Cette année, Olivier Norek, qui vient de publier Les Brumes de Capelans, sera le parrain de l’événement.

On comprend aisément qu’Olivier Norek ait intégré le collectif de La Ligue de l’Imaginaire : on y retrouve les plus belles plumes du polar et du thriller hexagonaux, lui qui a la fibre sociale dans la peau. En Guyane puis en ex-Yougoslavie, il œuvre d’abord dans l’humanitaire. C’est ensuite qu’il intègre la Police Nationale ; son expérience de lieutenant a nourri la trilogie du capitaine Coste.

C’est ce héros qui le révèle en tant qu’écrivain au grand public ; on se sent proche de ce flic humaniste. Olivier Norek ne cesse ensuite de surprendre avec des romans multi-récompensés : il enchaîne les réussites, il squatte les têtes de gondole, et sa photogénie naturelle en fait un invité recherché des plateaux. Son œuvre le classe parmi les plus efficaces des lanceurs d’alerte.

Entre deux mondes déborde sur le roman social et glace sur le sort des migrants. Surface narre l’odyssée d’une femme-flic à la gueule cassée. Impact est un manifeste écologiste à charge contre les multinationales pétrolières. Avec pour décor Saint-Pierre et Miquelon, Dans les brumes de Capelans promet d’être une nouvelle déflagration littéraire.

