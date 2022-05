Une route de livres et d'auteurs : en Sicile, le tourisme se fait littéraire

Les lieux d’Andrea Camilleri et de Luigi Pirandello, entre Porto Empedocle et Agrigente, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa entre Palma di Montechiaro et Santa Margherita, la Favara d’Antonio Russello, le Racalmuto de Leonardo Sciascia, la Caltanissetta de Rosso di San Secondo. Ce ne sont là que quelques-uns des endroits que vous pourrez visiter si vous vous mettez en route et empruntez la Strada degli Scrittori (route des écrivains), qui correspond au tracé de la route nationale 640.

Un voyage culturel et littéraire

Elle commence au port de Porto Empedocle, traverse la Vallée des Temples au sud de la ville d’Agrigente et continue le long des territoires de différentes communes des provinces d’Agrigente et de Caltanissetta, pour se terminer à la jonction avec l’autoroute A19.

Andrea Camilleri

Cet itinéraire emmène les visiteurs dans un voyage culturel et littéraire à la découverte des lieux habités et aimés par des importants auteurs siciliens, ainsi que de la beauté architecturale et naturelle, et de la richesse gastronomique des villes.

La route de la légalité

Un itinéraire unique de théâtres, châteaux, palais, musées et paysages à couper le souffle : de Caos, la ville natale de Pirandello, à Girgenti ; de la Scala dei Turchi et de la mine de sel de Realmonte à la marina de Vigata décrite par Andrea Camilleri, aujourd’hui Porto Empedocle ; des mines de Racalmuto au Castello Chiaramontano ou à la Noce, une oasis qui était élue par Sciascia comme lieu idéal pour se retirer et écrire.

Sans oublier Caltanissetta, que Sciascia définissait comme la « petite Athènes », véritable coterie culturelle dont les protagonistes étaient les intellectuels de l’époque, comme Vitaliano Brancati, entre autres.

Enfin, il ne faut pas oublier que cette aventure littéraire et touristique a également une signification plus engagée : « La Strada degli Scrittori, a souligné Cavallaro à Il Giornale di Sicilia, est également la route de la légalité, en mémoire de Saetta et Livatino, et du maréchal Guazzelli, (tué en 1992 par Cosa Nostra, NDR) qui sont morts le long de cette bande d’asphalte maintenant connue sous le nom de Strada degli Scrittori. »

crédits photo : Strada degli Scrittori