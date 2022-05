Écologie : ces trois bibliothèques françaises à la pointe

Sponsorisé par l'éditeur De Gruyter, l'IFLA Green Library Award honore chaque année les bibliothèques qui se sont mises au vert, grâce à leur architecture et à leur conception, ou par des projets particulièrement engagés dans la protection de l'environnement ou la sensibilisation à cette dernière cause.

L'année dernière, la bibliothèque publique d'Edmonton, au Canada avait été saluée pour une rénovation avec un objectif de sobriété énergétique en vue, et la bibliothèque de la ville d'Oulu, en Finlande, obtenait une récompense pour ses actions menées en 2019 et 2020.

L'IFLA a annoncé les établissements retenus dans les deux catégories, pour le prix de cette année 2022 et non pas un, ni deux, mais trois bibliothèques et médiathèques françaises sont sélectionnées... Les lauréats seront annoncés en juillet prochain.

Sélection « Best Green Library »

Argentine, Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación

Bulgarie, Burgas, Regional Library “P. K. Yavorov”

Colombie, Atánquez, Biblioteca Publica Kankuaka

Colombie, Cali 3, La Leonera Cultural Center Public Library

République tchèque, Žižkova, Krajská knihovna Vysočiny

France, Meuzac, Maison du Père Castor — archives & réseau intercommunal de médiathèques

Singapour, National Library Board, Singapour

Espagne, Barcelone, Collserola — Josep Miracle Library — Biblionatura Collserola Library

États-Unis, Boston, Massachusetts, Valente Branch Library, Cambridge Public Library

Sélection « Best Green Library Project »

Belgique, Jette, BiblioJette and BibJette

Colombie, Cali 2, Comuna 1 Cultural Center Public Library

République tchèque, Prague, Sustainability in Libraries Initiative

France, Paris, Médiathèque de la Canopée-la fontaine, Paris – La Médiathèque de la Canopée : bibliothèque pilote pour le développement durable du réseau parisien

France, Tourc'h, Médiathèque Mouezh ar gallon — un jardin partagé pour développer la biodiversité

Italy, Milan, Bocconi Library&Archives

Norvège, Lier, Lier bibliotek

Pologne, Olsztyn, University Library of the University of Warmia and Mazury

Suède, Malmö, Garaget

États-Unis, Poughkeepsie, New York, Mid-Hudson Library System

Photographie : maquette de la Médiathèque de la Canopée, Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)