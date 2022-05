La librairie Récréalivres placée en redressement judiciaire

Déjà, en 2016, la librairie jeunesse du Mans retenait son souffle : victime d'une fraude bancaire, elle avait dû recourir au crowdfunding pour assurer son avenir. Et l'affaire avait démontré l'engagement de ses clients : près de 19.000 euros étaient réunis dans cet effort de solidarité.

De quoi laisser imaginer qu'à l'annonce d'une cessation de paiement, les habitués soient bien tristes. Située rue de la Barillerie, dans le centre-ville du Mans (Sarthe), créée en 1993, la librairie aura oeuvré à faire découvrir la littérature jeunesse, et le plaisir de la lecture, à de nombreux enfants.

Selon le libraire, c'est le remboursement du prêt PGE (Prêt Garanti par l'Etat), d'un montant de 75.000 euros, qui fragilise aujourd'hui le commerce. Son coût, qui correspond à deux mois d'échéance, est difficilement tenable. Face à un équilibre déjà fragile, inhérent aux librairies indépendantes, la mensualisation qu'implique le crédit contracté met en péril la survie de la librairie, dont le chiffre d'affaires annuel est de 500.000 euros.

Face à cela, le libraire a pris les devants et anticipé la déclaration de cessation de paiement, ce mardi 3 mai, auprès du Tribunal de Commerce du Mans. Contacté par ActuaLitté, Gwendal Oulès explique ce choix : « Je préfère l’annoncer au plus tôt, alerter mon réseau, pour que les repreneurs se manifestent. »

C'est sur Facebook que le gérant a annoncé la nouvelle à ses clients, suscitant de nombreuses réactions:

Si une mandataire judiciaire a pris en charge l’affaire, il alerte sur la perspective « atypique » des reprises de librairies : « Les mandataires ne proposent pas toujours des offres adaptées, comme des syndics. Je préfère donc prendre les devants, pour être certain que la librairie soit placée entre de bonnes mains. »

Impossible, pour le gérant, de prendre en compte ses moyens financiers personnels. « Je vais perdre de l’argent dans tous les cas. Donc, je le dis, je le répète : il faut que la librairie soit revendue, elle ne doit pas disparaître. », martèle-t-il. Malgré tout, le libraire l'assure : en attendant, la librairie reste ouverte. Elle accueillera même une séance de dédicaces avec Isy Ochoa, ce samedi 7 mai.

« C'est toujours triste... Et puis un endroit comme ça, on voudrait que ce soit porté et que ça continue. Pour moi c'est une librairie qui a une âme, avec des sélections exigeantes et des libraires qu'on aime », explique Charlotte, maman et cliente, à France Bleu.

Le marché du livre, dont les chiffres de ventes sont en recul depuis le début d’année, est-il lié à ces difficultés économiques ? « La période pré-électorale provoque un fléchissement, c’est logique. Mais j’ai déjà connu plusieurs élections : le marché finit toujours par revenir à la normale », précise Gwendal Oulés.

Plusieurs repreneurs se sont déjà manifestés. Mais pas d'urgence : le libraire se laisse jusqu'à fin mai pour examiner les demandes : « C’est très frais, mais c’est tant mieux : j’ai un engagement moral envers la librairie. »

Crédits : RécréaLivres, Facebook