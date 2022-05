Lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône-Alpes ont remis leur prix littéraire

Ce jeudi 5 mai, à la Maison de la Danse de Lyon, le Prix littéraire des lycéens et apprentis d'Auvergne–Rhône-Alpes a été remis aux auteurs d'un roman et d'une bande dessinée. Quatre romans et quatre bandes dessinées étaient en lice pour cette récompense.

Le résumé de l'éditeur pour Solitudes mineures :

Quand Mina, une adolescente précoce, décide de fuguer dans une ville inconnue, elle emmène avec elle Anatole, dix ans, un autiste Asperger rencontré dans le train. Les événements du quotidien prennent alors une tournure totalement inattendue. Un roman d'une grande tendresse et d'une sensibilité à fleur de peau, qui aide à mieux comprendre le syndrome d'Asperger.

Le résumé de l'éditeur pour Des bombes et des hommes :

Isabelle a vingt-cinq ans. Pour se sentir utile, elle o décidé de partir rejoindre une organisation humanitaire dans la ville alors en pleine guerre civile. Elle participe ou premier convoi de vivres vers Gorazde, assiégée depuis trois ans, sous l'escorte de la Forpronu. Pourtant, les Bosniaques, livrés à eux-mêmes depuis si longtemps, vont lui faire comprendre qu'ils ont besoin d'autre chose que de nourriture.

Une chose essentielle : Rêver ! Ce jour-là, Isabelle reçoit une gifle, violente et magnifique à la fois, qui bouleverse sa vie.

Le prix est organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le concours de l'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

L'objectif de ce prix est de susciter la curiosité des élèves, donner l'envie de tourner les pages et de découvrir des univers littéraires variés. Les enseignants ont carte blanche pour monter des projets d'éducation artistique et culturelle autour des ouvrages de la sélection. Ainsi l'objet livre devient parfois chorégraphie, théâtre, peinture...

L'année dernière, les lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône Alpes avaient salué Olivier Dorchamps pour le roman Ceux que je suis (Éditions Finitude) et Cécile Becq et Franck Manguin, pour la BD Ama (Sarbacane).

