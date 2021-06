Newsletters

Le livre, comme au moment de l'expérimentation, écrase littéralement les autres catégories culturelles dans le Pass Culture : la ventilation des réservations totales depuis la généralisation fait état de 84 % de livres, 5,6 % de réservations musicales (festival, concerts, abonnements, cd, vinyles), 3,8 % cinématographiques, 3,5 % audiovisuelles (abonnements svod, concerts, visites en ligne, livestream) et 1 %, finalement, pour les pratiques artistiques. Et les mangas en profitent largement.

Netflix vient de dévoiler un premier aperçu de sa version du roman posthume de Jane Austen, Persuasion. On peut admirer Dakota Johnson, Henry Golding ou encore Cosmo Jarvis qui posent en costume d’époque...

Depuis 2017, L’Observatoire de l’Imaginaire apporte des données sur ce segment éditorial — fantasy, science-fiction, fantastique, etc. — et sollicite désormais les lecteurs. Une grande enquête, ouverte ce 14 juin, tente de définir le profil et les pratiques de lectures — ebook, papier, audiolivre ?

C’est assez logiquement que l’on découvre, dans une étude révélée par la Foire du Livre de Bologne, pour la tranche 7-14 ans plus encore, que les ouvrages liés à des figures du net — Youtubeur en tête de liste — sont les plus prisés. Mais Tik Tok se taille également une jolie part, grandissante.

Mais aussi le Bloomsday, la librairie démocratique, les 100 ans de PEN International...