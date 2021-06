La librairie, acteur entier d'une “démocratie durable digne de ce nom

L’initiative récemment déposée par le conseiller national valaisan, Mathias Reynard, a en effet pris de court le monde du livre — peut-être plus encore sur le territoire romand. Dix ans après le rejet de l’initiative, pourquoi engager de nouveau ce combat ? On sait qu’en Italie, un projet de prix unique est à l’œuvre, sans pour autant faire l’unanimité. Et si, en France, une nouvelle législation sortie du Sénat tente de corriger les distorsions de concurrence entre Amazon et les libraires, sur la vente en ligne, elle n’est pas parvenue à instaurer un prix unique pour le livre audio. Alors, que faire ?

Pour le PDG des librairies Payot, la position qui consiste à s’opposer au prix unique semblerait paradoxale : quel libraire, dans l’Hexagone, renâclerait aujourd’hui ? Précisément, c’est dans cet aujourd’hui que s’ancrent les réflexions publiées dans Réglementer le prix du livre en Suisse : urgente nécessité ou fausse bonne idée ?.

SUISSE: le renouveau d'un prix unique du livre ?

Car de l’échec de 2011, les professionnels ont tiré quelques enseignements et prises de conscience : d’abord, confirmant le fameux Röstigraben — une ligne de démarcation symbolique entre la partie alémanique et la partie romande du territoire. Tout simplement, parce que le premier s’est massivement précipité sur le non, et que l’autre avait opté pour le oui. Mais les Alémaniques sont plus nombreux. À ce titre, il ne fallait plus miser sur le volet législatif : « Il nous faudrait apprendre “à vivre sans” », indique Pascal Vandenberghe.

Argent, trop cher...

Or, une seconde vague (terme en vogue…) frappa la Confédération, plus économique encore : la quasi-parité entre franc suisse et euro. Avec pour conséquence une hausse de près de 30 % du prix des livres — sur un marché principalement d’importation, depuis les maisons françaises. Or, le prix de vente en euros, légalement, est indiqué au dos de l’ouvrage : de ce fait, le lecteur bénéficie d’une transparence, comparant le prix français au prix suisse. Mais cet effet a parfois des conséquences dissuasives.

En 2021, le prix de vente moyen a diminué de 10 à 20 % en regard de 2009, suite à différentes tractations, bien que le prix public suisse tourne autour de 50 % de plus que celui français. Alors quid ?

D’abord, une première remarque, déjouant les chiffres : selon l’Office fédéral de la Culture, le pays aurait perdu 103 librairies entre 2013 et 2020. Mais, détaille le PDG de Payot, ces établissements sont ceux de Migros (chaîne de supermarchés), les Ex-Libris. 98 des 103 établissements ont en effet plié boutique sur la période concernée : les librairies indépendantes, elles, n’ont finalement pas tant souffert que l’initiative le laisse entendre.

Autre élément de réflexion : la situation belge — le territoire ayant adopté un prix unique, progressivement au cours des trois dernières années. Si la Belgique est, au même titre que la Suisse, très importatrice d’ouvrages, elle possède cependant la même monnaie que la France : la comparaison s’arrête donc là. Surtout quand on ajoute que les professionnels — libraires et éditeurs — sont loin de suivre ladite initiative, insiste Pascal Vandenberghe (en photo).

Penser à solliciter les premiers concernés ?

D’un côté, des consommateurs qui acceptent, pour partie, de payer un bien lié à un service — celui du métier de libraire — plus cher. De l’autre, des métiers qui regardent la mesure avec suspicion. Et surtout, une réglementation qui aurait pour conséquence de diminuer significativement les revenus des librairies — avec la perspective de fermetures, cette fois bien réelles.

EN LIBRAIRIE: découvrir des livres que l'on ne cherchait surtout pas

Car, poursuit l’auteur, quitte à s’intéresser au secteur de la librairie, autant lui demander de quoi il a besoin : par exemple établir « le livre comme bien essentiel ». Mais également en finir avec le « dilemme cornélien » que représentent « les frais d’expédition des livres ». En effet, facturer aux clients ce surcoût, qui ne peut pas être absorbé, voilà une difficulté cruciale.

Et puis, un « label pour les “vraies” librairies », aurait du sens : « Il s’agirait de promouvoir la qualité, les services offerts, la largeur et la profondeur de l’offre, la valorisation de la production suisse, la formation d’apprentis, le respect d’un certain nombre de règles clairement définies — notamment de responsabilité sociale, par exemple. » Et pour finir, les relations avec les collectivités publiques, et le besoin d’exemplarité — voire de solidarité avec les commerces du livre suisse, pourquoi pas ?

La librairie, acteur d'une “démocratie durable”

Le plaidoyer, de même que la démonstration, émane d’un professionnel — l’un de ceux qui n’ont manifestement pas été assez sollicités en amont de l’initiative, comprend-on. Et ici comme ailleurs, quand les parlementaires pèchent par excès de zèle, nous les retrouvons souvent en dehors des passages piétons, trop décalés avec les réalités des secteurs concernés.

Pourtant, le patron de Payot ne finit pas par un exercice de flagellation : bien au contraire, en se penchant sur le modèle belge, avec les adaptations qu’il impliquerait, il trouve une porte de sortie. Car si la Belgique a adopté des mesures suivant des bassins territoriaux, la Suisse pourrait tout à fait s’emparer de l’esprit de la loi, pour l’appliquer sur des bassins linguistiques. La Constitution suisse permettrait, a priori, cette démarche – encore faudrait-elle qu’elle reçoive le soutien nécessaire.

Et de conclure, s’adressant aux différents responsables politiques que « la promotion du livre et de la lecture n’est pas en premier lieu un sujet économique ou législatif, mais un choix de société, décisif aussi bien pour l’éducation que pour la citoyenneté, pour la liberté de penser que pour le maintien d’une démocratie durable digne de ce nom, promotion à laquelle la librairie contribue activement, avec un réseau qui en est un canal fondamental. C’est en cela qu’elle vous concerne et que le maintien d’un réseau de librairies dense, riche et diversifié dont elle dépend devrait figurer parmi vos objectifs ».

En somme, Hop Suisse !

Ndlr : Chose amusante, pour des motivations proches et des raisons assez similaires, l’idée d’instaurer un prix unique au Québec a revu le jour en mars 2021. Mais semblait n’accueillir qu’une certaine réserve polie des professionnels…

