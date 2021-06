Le Festival du Jamais Lu, célébration de la dramaturgie 

Fondé en 2001 par Marcelle Dubois, co-directrice artistique et fondatrice de l’évènement, Jamais Lu est un organisme de développement de la dramaturgie émergente au Québec, et plus largement au sein de la francophonie internationale. Il offre aux dramaturges des tribunes « originales, engagées et festives ». Chaque année, du Jamais Lu réalise un festival à Montréal, un à Québec et à un Paris durant lesquels des lectures théâtres sont présentées. Toutes ont en commun la volonté « d’interroger, au moyen de la fiction, le monde dans lequel nous vivons ».

La 20e édition se déroulera du 19 août au 28 août prochain aux Théâtre aux écuries ainsi que dans les espaces extérieurs avoisinant le théâtre, en vidéodiffusion et audiodiffusion.

La nouvelle thématique « Ecrire à mille mains » se tourne vers l’avenir, où d’anciens artistes côtoieront les plus contemporains, « Comme un hommage aux nombreux artistes qui ont forgé l’identité du Jamais Lu, mais également notre culture québécoise. Comme une forte envie de découvrir les mille mains qui écriront la suite. Comme un ardent désir que l’avenir se trace par toutes ces mains connues et inconnues. »

Aux côtés de Marcelle Dubois et de son adjointe artistique Fanny Brossard-Charbonneau, sont invité trois co-directeurs pour réfléchir à ce nouvel évènement : Etienne Lou, comédien et auteur, Marie-Louise Bibish Mumbu et Anne-Marie Olivier, à l’initiative de la première antenne du Jamais Lu à Québec.

Bien que la programmation complète ne sera dévoilée qu’à partir du 2 août, en voici un avant-goût : Jean-François Aubé, Charles Aubey-Houde, Marie-Pier Audet, Julien Beauseigle, Martin Bellemar, Zoé Bianco-Tremblay, entre autres.