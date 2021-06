Histoire de l’ebook #2 - Gabriel, portail des bibliothèques nationales européennes

Pourquoi ce nom Gabriel ?

Gabriel est l’acronyme de « Gateway and Bridge to Europe’s National Libraries ».

On lit à l’époque sur le site que le choix de ce nom « rappelle également les travaux de Gabriel Naudé, dont l’“Advis pour dresser une bibliothèque” (Paris, 1627) est le premier travail théorique en Europe sur les bibliothèques et qui constitue ainsi un point de départ sur les bibliothèques de recherche modernes. Le nom Gabriel est aussi employé dans de nombreuses langues européennes et vient de l’Ancien Testament, Gabriel étant l’un des archanges, ou messager céleste. Il est également présent dans le Nouveau Testament et dans le Coran. »

Plus prosaïquement, le site offre en 1998 des liens hypertextes vers les services internet des 38 bibliothèques nationales participantes (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, San Marino, Suède, Suisse, Turquie et Vatican).

Les services internet sont très divers d’une bibliothèque à l’autre, avec une liste complète disponible par bibliothèque. Ces services sont par exemple des catalogues en ligne appelés aussi OPAC (Online Public Access Catalogues), des bibliographies nationales, des catalogues collectifs nationaux, des index de périodiques, des serveurs web et des gophers (à savoir des systèmes d’information à base de menus textuels à plusieurs niveaux). Une rubrique spécifique fait part des projets communs à plusieurs pays. La recherche sur Gabriel est possible par pays et par type de services.

Comment Gabriel voit-il le jour ?

L’idée d’un projet commun aux bibliothèques nationales européennes naît lors de la réunion annuelle de la CENL (Conference of European National Librarians) en 1994 à Oslo (Norvège). Le projet débute par un tableau d’affichage électronique commun qui est régulièrement actualisé avec les projets internet en cours.

En mars 1995, une nouvelle réunion rassemble les représentants des bibliothèques nationales du Pays-Bas (Koninklijke Bibliotheek), du Royaume-Uni (British Library) et de Finlande (Helsinki University Library), qui élaborent un projet pilote.

Ils sont rejoints ensuite par leurs collègues des bibliothèques nationales d’Allemagne (Die Deusche Bibliothek), de France (Bibliothèque nationale de France) et de Pologne (Biblioteka Narodowa), le but étant de décrire leurs services et collections en tentant d’inciter d’autres bibliothèques nationales à participer au projet.

Lancé en septembre 1995, le premier site Gabriel est géré par la British Library, qui assure sa maintenance éditoriale, avec deux sites miroirs sur les serveurs des bibliothèques nationales des Pays-Bas et de Finlande.

La seconde étape se déroule sur onze mois, entre octobre 1995 et septembre 1996. Les bibliothèques nationales n’ayant pas participé à la phase pilote sont invitées à se joindre au projet et le nombre de bibliothèques utilisant Gabriel s’accroît.

Pendant sa réunion annuelle en septembre 1996 à Lisbonne (Portugal), la CENL décide de prendre Gabriel sous son ombrelle et de lancer un portail officiel plus conséquent à compter de janvier 1997.

Désormais trilingue (anglais, allemand, français), Gabriel est maintenu par la bibliothèque nationale des Pays-Bas (Koninklijke Bibliotheek), avec quatre sites miroir sur les serveurs des bibliothèques nationales du Royaume-Uni, de Finlande, d’Allemagne et de Slovénie.

Patrimoine : Europeana, plateforme numérique européenne

Beaucoup plus tard, en été 2005, Gabriel fusionnera avec le site web de l’European Library (lancé par la CENL en janvier 2004) pour proposer un portail commun aux 43 bibliothèques nationales européennes. Europeana verra le jour trois ans après, en novembre 2008, en tant que bibliothèque numérique européenne.

Et les bibliothèques publiques ?

Qu’en est-il des bibliothèques publiques ? Sur le site de la Commission européenne, un document daté de novembre 1998 (« Internet and the Library Sphere ») évalue à 1.000 environ le nombre de bibliothèques publiques disposant d’un site web.

Ces bibliothèques sont réparties dans 26 pays. Les pays les plus représentés sont la Finlande (avec 247 bibliothèques), la Suède (132 bibliothèques), le Royaume-Uni (112 bibliothèques), le Danemark (107 bibliothèques), l’Allemagne (102 bibliothèques), les Pays-Bas (72 bibliothèques), la Lituanie (51 bibliothèques), l’Espagne (56 bibliothèques) et la Norvège (45 bibliothèques). La Russie a un site commun pour 26 bibliothèques publiques de recherche. Les pays nouvellement représentés sont la République tchèque (29 bibliothèques) et le Portugal (3 bibliothèques).

Les sites sont hétérogènes. Certains se contentent de mentionner l’adresse postale de la bibliothèque et ses heures d’ouverture, tandis que d’autres proposent toute une gamme de services, y compris un accès direct à leur catalogue en ligne.

Et les bibliothécaires ? En 1998 comme en 2021, il importe de ne pas oublier que ce sont les bibliothécaires qui font fonctionner les bibliothèques. Il importe aussi de leur rendre hommage de temps à autre.

Crédit image : JordyMeow CC 0