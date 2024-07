Newsletters

Deux femmes accusent l'écrivain britannique Neil Gaiman d'agressions sexuelles, alléguant des incidents survenus en 2003 pour l'une, et en 2022 pour l'autre. Elles affirment que Gaiman a commis des actes sexuels non désirés. L'auteur, quant à lui, soutient que ces relations étaient consensuelles et conformes à la loi.

Les prisons du futur pourraient s'inspirer de la science-fiction, notamment du film Total Recall et de la nouvelle de Philip K. Dick, Souvenirs à vendre. Un concept révolutionnaire, nommé Cognify, propose de remplacer les prisons traditionnelles par des implants de faux souvenirs pour réhabiliter les criminels.

Neuf festivals littéraires, autrefois sponsorisés par la société d'investissement Baillie Gifford, font désormais appel aux dons. La rupture du partenariat est due aux liens de l'entreprise avec les combustibles fossiles et Israël, ce qui a incité le groupe de pression Fossil Free Books (FFB) à demander le désinvestissement de Baillie Gifford dans ces secteurs.

Le manifeste du surréalisme d’André Breton fête ses cent ans (Gallimard, 2003). À cette occasion, le service historique des éditions Gallimard organise une exposition intitulée « Des surréalistes à la Nouvelle Revue française (NRF). Des livres, des rêves et des querelles (1919-1928) ». Du 5 septembre au 12 octobre, la galerie Gallimard présentera des archives inédites liées aux œuvres de Breton, Aragon, Crevel, et d'autres.