Agnès Martin-Lugand avait depuis longtemps décidé : "Si je dois écrire un jour, je n'écrirai pas dans le domaine de la psychologie, mais je créerai des œuvres de fiction." Son désir de raconter des histoires a été influencé par son parcours professionnel qui l'a conduite à devenir une "psychologue clinicienne spécialisée dans la protection de l'enfance".

Quant à Adolf Hitler, célèbre pour son livre tristement célèbre, il s'est avéré être un écrivain médiocre, peut-être en partie à cause d'une carrière de peintre avortée. Dans une perspective de fiction alternative, Norman Spirman a imaginé en 1972 un Hitler qui s'adonnerait à la littérature de l'imaginaire.

Les éditions du Caïman ont révélé dans un éditorial que "2023 a été une année à la fois belle et compliquée !" Face à cette réalité, l'entreprise axée sur le genre du polar lance une campagne de financement participatif afin de garantir un peu de trésorerie et de publier sereinement sa sélection de romans policiers pour le printemps.

Cette semaine, l'émission se penche sur le sens de nos vies. Cinq auteurs et autrices tenteront de définir les concepts de succès et de bonheur, des notions qui dominent notre monde contemporain où la réussite et la performance sont ardemment recherchées.