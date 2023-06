Newsletters

Le dernier acte attendra quelques mois encore, mais l’on s’approche de la grande scène du IV dans l’OPA de Vivendi sur Lagardère. Ce 14 juin, Bruxelles communiquera sa décision finale, et entre-temps, la cession d’Editis à Daniel Kretinsky devient brûlante. Car l’on attend les avis sur cette vente des CSE et CSEC — les différents comités sociaux économiques.

Inspirée par la 35e symphonie de Mozart, Le Chemin vers Pépé nous transporte dans un rêve captivant, entre peur et soulagement, alors que le jeune héros tente de dire adieu à son grand-père. Le dessinateur Stéphane Sénégas et le scénariste Guillaume Carayol dévoilent une œuvre musicale interprétée lors d’un concert à Amiens, ce 3 juin. La BD, elle, sera en librairies la veille.

La bataille judiciaire entre la fille et héritière d’André Franquin, créateur des Idées noires et de Gaston Lagaffe, et son éditeur historique Dupuis, est « définitivement » terminée. Selon l’arbitrage du mardi 30 mai 2023 prononcé à Bruxelles, « le principe d’une résurrection de Gaston est licite mais Dupuis et Dargaud-Lombard n’ont pas respecté le processus contractuel d’approbation ». Dupuis a d'ores et déjà annoncé la parution d'un futur Gaston, avec sa couverture et une planche.

La 9e édition de Partir en Livre, sur le thème de la liberté se déroulera du 22 juin au 23 juillet. La manifestation proposera des milliers d’événements partout en France métropolitaine et ultramarine, dont un peu plus de 200 labellisés par le Centre national du livre (CNL). Elle est parrainée par Antoine Dole et Diane Le Feyer, les créateurs de Mortelle Adèle, et le magicien Eric Antoine.

Mais aussi six lauréats pour le 24e Prix Bédélys, un communiste dandy en résidence à Cognac, l'encre, arme secrète des services de renseignement américains...