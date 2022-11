Newsletters

Cet été, Joann Sfar débutait une nouvelle série fantastique : Héliotrope, le tout en collaboration avec Benjamin Chaud. Collégienne vivant avec sa grand-mère alcoolique et son iguane de compagnie, Héliotrope est à l’image de ce que l’on connaît de l’auteur. Un humour décapant et politiquement incorrect qui fait son effet sans pour autant permettre de rattraper un arc narratif trop confus…

Dans un autre registre, Gérard Guégan s’attaque à la biographie de Sonia Mossé. Belle et blonde, Sonia Mossé est juive comme Fraenkel et plus franchement homosexuelle qu’Aragon. Elle mourra gazée à Sobibor en 1943 après une vie brève, mais pleine d’aventures. Décoratrice, dessinatrice de mode, actrice, modèle photo et bien d’autres pour celle que Paulhan surnommera Une reine sans couronne.

Toujours à Paris, mais cette fois-ci au XVIIe siècle. Au cœur d’une capitale où tout est « gris, sale, étroit, boueux, disparate » impossible de naviguer dans cette ville sans heurter ses narines ou crotter ses chaussures. Et pourtant au sein de ce Paris transformé en latrines à ciel ouvert se dresse le Louvre, palais merveilleux de beauté. Frédéric Richaud nous y conte le destin de Catherine Beauvais qui deviendra « la lavandière du postérieur de la reine ».

Enfin Valerio Varesi nous embarque dans un polar haletant intitulé la Main de Dieu mettant les nerfs du Commissaire Soneri à rude épreuve. Un cadavre échoué sur la grève de la Parma, aucun élément d’identification, une camionnette criblée de balle, et bien d’autres mystères, il est temps pour Soneri de faire marcher son instinct de flics. Mais en plus, en Italie, s’il n’y a pas la Mafia, il y a aussi l’Église. Ou l’inverse. Ou les deux.

