"Le jour où j'ai appris que j'avais été une victime, je me suis senti vivant". On a souvent dit de ses ouvrages qu'ils faisaient du bien. Lui-même a toujours su qu'il écrivait "parce que cela répare". Que réparait Grégoire Delacourt ? Qui était son père, de plus en plus absent ? Et sa mère, qui l'éloignait chaque jour davantage ? Histoire d'une famille où l'on porte le déni comme une armure, L'Enfant réparé offre un éclairage unique sur le parcours d'un grand romancier. Où l'écriture est la seule échappatoire, permettant d'abord de fuir puis de dessiner, pas à pas, un chemin vers la faille originelle.