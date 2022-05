L'Enfant réparé

Livre en gros caractères - CORPS 20 L'histoire d'une reconstruction. " Le jour où j'ai appris que j'étais une victime, je me suis senti vivant. " On a souvent dit de ses romans qu'ils faisaient du bien. Lui-même a toujours su qu'il écrivait "parce que cela répare" . Que réparait Grégoire Delacourt ? Qui était son père, de plus en plus absent ? Sa mère, qui l'éloignait chaque jour davantage ? Histoire bouleversante d'une famille où l'on porte le déni comme une armure, Grégoire Delacourt se livre pour la première fois, et nous offre, dans un style acéré, précis, un regard sur soi d'une rare lucidité.