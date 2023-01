Nuit de la lecture 2023 : 26 romans pour ne plus dormir la nuit

Littérature française

L'Enfer

Parfois, on se sent comme loin de sa vie. Si loin qu'on pense même à... Michel Soler, seul dans une ville déserte et terrassée par l'été, en est à ce point d'éloignement. Désespérément disponible, et prêt à tout... Et soudain TOUT lui arrive. Un destin mauvais fait apparaître sur sa route des hommes et des femmes également fatals - et un enfant, diabolique et adorable... Et ce destin mauvais le jette au cœur d'un mystère humain et inhumain, au cœur d'une machination de terreurs, de violences, de morts et d'amours qui sont de ce monde, et qui n'en sont pas. C'est pour Michel Soler l'occasion d'une renaissance, pense-t-on. L'énergie de son désespoir, sa force et sa fragilité redoutables, son indifférence et sa tendresse désarmantes, sa folie et son humour à périr dans les ricanements le font échapper aux pièges infernaux. A moins qu'ils ne l'y précipitent... Après LE REVENANT et SUR LA TERRE COMME AU CIEL (au cinéma PERIL EN LA DEMEURE, de M. Deville), René Belletto nous entraîne au plus extrême d'un effrayant, émouvant et fascinant voyage en enfer.