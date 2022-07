Margaret Atwood en hirondelle printanière

Le recueil Old Babes in the Wood comptera 15 nouvelles, dont certaine publiées pour la toute première fois et donc inédites. Celle qui donne son titre au livre a cependant été publiée dans le New Yorker. On y découvre deux sœurs âgées réunies dans le chalet familial, au bord d’un lac.

Vintage, l’éditeur, explique que les nouvelles « explorent en profondeur différentes expériences, de deux meilleurs amis en désaccord sur leur passé commun à la bonne façon d’empêcher quelqu’un de s’étouffer ; d’une fille déterminant si sa mère est vraiment une sorcière à ce qu'il convient de faire d'un héritage fait de vieilles épées de parade de la Seconde Guerre mondiale. »

Et de poursuivre : « Il y a des chats que l’on aime tant, un escargot confus, Martha Gellhorn, George Orwell, la philosophe-astronome-mathématicienne Hypatie d’Alexandrie, une ribambelle d’universitaires agées et un extraterrestre chargé de raconter des contes de fées humains » rapporte le Guardian.

Le fil conducteur du recueil est une « série » d’histoires sur un couple marié en voyage et sur les moments qui rythment une longue vie d’amour.

Quant à Atwood, elle présente la collection comme suit : « Old Babes in the Wood contient un peu de tout, comme la vie. Il contient aussi du mauvais goût, également comme la vie. L’histoire d’une femme qui a l’âme d’un escargot ne serait pas à propos de la vieillesse ? Peut-être. Les défunts bien-aimés sont ils réellement morts dans le véritable sens du terme ? Peut-être pas. Les chats sont-ils ce qu’ils semblent être ? Presque jamais. »

La dernière oeuvre de fiction d'Atwood remonte aux Testaments (trad. Michèle Albaret-Maatsch chez Robert Laffont), suite de La Servante écarlate. Elle avait alors remporté le Booker Prize 2019 conjointement avec Fille, Femme, autre de Bernardine Evaristo.

Entre temps, les lecteurs ont pu découvrir, en 2020, un recueil de poèmes tardifs intitulé Dearly ainsi qu'une série d'essais Burning Questions: Essays & Occasional Pieces 2004-2021 attendu en France sous le titre de Questions brûlantes - Essais et texte de circonstance 2004-2021, toujours chez Robert Laffont. Les traductions des différents textes sont signées Michèle Albaret-Maatsch, Odile Demange, Valentine Leys-Legoupil, Renaud Morin et Isabelle Delord-Philippe.

La sortie du recueil Old Babes in the Wood est annoncée aux États-Unis pour le 7 mars 2023.

Crédits photo : Margaret Atwood - Mark Hill Photography (CC BY-ND 2.0)