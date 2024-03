Élégies de Chu. (choix de poèmes)

Élégies de Chu est un saut qualitatif dans l'histoire de la littérature chinoise, en tant que premier recueil attribué nommément à un auteur. Qu Yuan (340 av. J.-C. - 278 av. J.-C) y partage ouvertement ses émotions profondes, naviguant à travers la souffrance de l'exil, les tourments d'un amour non partagé, et un spectre complet de sentiments intérieurs.

Sincérité alliée à son innovation formelle en son temps, élève ce recueil au rang de pierre angulaire de la poésie chinoise.

Trois pièces maîtresses dans ce recueil : Lisao (À la rencontre du chagrin), Jiuge (Neuf chants), et Yuanyou (Errances lointaines), chacune explorant des thèmes de désir, de perte et de quête spirituelle avec une intensité et une imagination débordantes.

Né dans le royaume de Chu durant la période des Royaumes combattants, l'œuvre du poète se distingue par sa passion pour son pays et sa profonde mélancolie. Érudit et ministre, il fut un conseiller loyal, mais sa franchise et son intégrité le menèrent à être ostracisé par la cour royale, le conduisant à l'exil où il composa la majorité de ses poèmes.

Cette époque, s'étendant du Ve au IIIe siècle avant notre ère en Chine, est marquée par la fragmentation de l'empire Zhou en plusieurs états indépendants en lutte constante pour la suprématie. Cette ère de conflits incessants a stimulé d'importantes avancées philosophiques, avec l'émergence de courants de pensée tels que le confucianisme, le taoïsme et le légalisme. Bien que caractérisée par des guerres dévastatrices, cette période a également été un creuset d'innovations politiques, militaires et culturelles, jetant les bases de l'unification ultérieure de la Chine sous la dynastie Qin.

Une poésie élégiaque, de l'amour inconditionnel pour sa terre natale à la critique des corruptions politiques, en passant par l'exploration des états spirituels.

La fête du Bateau-Dragon, ou Duanwu Jie en chinois, est une célébration traditionnelle chinoise qui a lieu le cinquième jour du cinquième mois du calendrier lunaire, est célébrée avec enthousiasme en Chine et dans plusieurs pays d'Asie de l'Est.

Son origine remonte à plus de 2000 ans, associée principalement à la commémoration du poète et ministre Qu Yuan, qui s'est noyé dans la rivière Miluo en protestation contre la corruption de son époque. La légende raconte que les locaux ont navigué sur la rivière dans des bateaux en forme de dragon pour repêcher son corps, jetant des boulettes de riz dans l'eau pour éloigner les poissons et les esprits maléfiques, d'où l'usage de manger des zongzi (boulettes de riz gluant enrobées de feuilles de bambou) et de participer à des courses de bateaux-dragons durant la fête.

« Je parcours donc ainsi tous les quatre confins / Et divague partout jusques aux six déserts / Tout en haut je parviens à la céleste faille, / Tout en bas, j'aperçois le fond du Grand Abime. »

Une édition bilingue publiée par Folio.