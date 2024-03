La Lettre Zola : une autre adresse à la jeunesse

La Lettre Zola, c’est un nouveau type de média lancé par une trentaine de jeunes romanciers primés. Une revue que vous recevez chaque mois dans votre boîte lettre sous forme de « livre-enveloppe ». Chaque numéro est rédigé par un des écrivains participant au projet, et raconte une histoire vraie qui explore une face de notre société.

Dans ce 2e volume, Mathieu Palain va « Au pays de la bouffe ». Il a recueilli des témoignages aux Restos du Cœur, alors que l’association, pour la première fois, doit sélectionner ses bénéficiaires et refuser ceux qui ne sont « pas assez pauvres ».

De moins en moins de moyens, et de plus en plus de personnes qui sollicitent son aide... On peut tous observer les files d’attente qui s’allongent dramatiquement devant les points d’aide alimentaire.

Isabelle choisit l’humour pour sauver sa dignité « L’inflation... ça tombe bien fallait que je me mette au régime ! » Elle qui dans sa jeunesse conduisait une V6 Alpine a aujourd’hui 80 ans et n’a aucune source de revenue à part la maigre pension d’un mari décédé.

Joseph, sa dignité à lui, c’est sa guitare. « Je ne joue pas pour l’argent. - Tu joues pour quoi, alors ? - Pour moi. » Pourtant, de l’argent, il en manque, au point de devoir se nourrir pour moins de 3 euros par jour.

Mathieu Palain dresse avec maîtrise le portrait de ces deux personnages, il sait quelle distance prendre dans son texte pour qu’on s’attache à eux et à leur histoire.